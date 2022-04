Baloise Holding AG / Mot-clé(s) : Assemblée générale

Assemblée générale de la Bâloise Holding SA: les actionnaires approuvent les propositions du conseil d'administration



29.04.2022 / 14:00



Bâle, 29 avril 2022. 59e assemblée générale ordinaire: les actionnaires de la Bâloise Holding AG suivent les propositions du conseil d'administration sur tous les points à l'ordre du jour et élisent Claudia Dill, licenciée en économie HSG, et Maya Bundt, docteure en sciences naturelles EPF, comme nouveaux membres du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration, Thomas von Planta, a remercié Andreas Beerli et Thomas Pleines pour leur précieux travail au sein de la Baloise. La distribution d'un dividende de 7.00 CHF par action a par ailleurs été validée. Approbation de l'augmentation du dividende

L'assemblée générale a accepté les propositions du conseil d'administration sur tous les points à l'ordre du jour. Les actionnaires ont ainsi approuvé le rapport annuel, les comptes annuels et les comptes consolidés pour 2021 et ont donné décharge aux membres du conseil d'administration ainsi qu'à ceux de la direction. Ils ont également suivi la proposition d'augmenter le dividende de soixante centimes par action pour le porter à 7.00 CHF. Ce qui confirme que l'action de la Baloise constitue un investissement attrayant et fiable sur le long terme.

Changement de personnes au sein du conseil d'administration de la Bâloise Holding SA

Après respectivement onze et dix années de présence fructueuse au conseil d'administration, Andreas Beerli et Thomas Pleines n'ont pas sollicité le renouvellement de leur mandat. Dans son discours, le président du conseil d'administration, Thomas von Planta, leur a exprimé ses profonds remerciements pour leurs nombreuses années de précieux travail au sein du conseil d'administration et de ses comités. Andreas Beerli était en dernier lieu vice-président et assumait la direction du comité d'audit alors que Thomas Pleines dirigeait le comité des rémunérations. Le conseil d'administration a nommé Christoph Mäder comme nouveau vice-président. Les actionnaires ont élu respectivement Claudia Dill et Maya Bundt aux deux sièges vacants du conseil d'administration. «Nos deux nouvelles élues renforceront le conseil d'administration avec leurs compétences dans le domaine de l'assurance et du numérique. Claudia Dill a travaillé pendant plus de vingt ans pour la Zurich Assurance, où elle a exercé différentes fonctions de direction, en dernier lieu en tant que membre de la direction du groupe pour le marché latino-américain. Maya Bundt a assumé diverses fonctions dans la société Swiss Re et dirigeait en dernier lieu le département Cyber & Digital Solutions. Le conseil d'administration de la Baloise rajeunit et se féminise encore. Je souhaite une cordiale bienvenue à nos deux nouvelles administratrices», a déclaré Thomas von Planta lors de son discours. Les autres membres du conseil d'administration ont été réélus pour un mandat d'un an.

Durabilité et culture d'entreprise, les deux piliers stratégiques de la Baloise

Après une rétrospective sur la phase stratégique «Simply Safe: Season 1», maintenant terminée, l'assemblée générale était cette année placée sous le signe de «Simply Safe: Season 2». Le président du conseil d'administration, Thomas von Planta, a mis en avant dans son discours le fait que la durabilité, partie intégrante de la stratégie de l'entreprise, gagnerait encore en importance dans les années à venir. «La durabilité a des impacts concrets sur la gestion des risques et, par là même, très directement sur nos activités d'assureur, de banque et de gestionnaire d'actifs. Nous avons déjà ancré différents aspects de la durabilité dans nos processus opérationnels au cours de l'année dernière», a signalé Thomas von Planta. Thomas von Planta a en outre mis en relief dans son discours la culture d'entreprise unique en son genre de la Baloise, qui contribue de manière décisive à sa réussite. «Les mesures prises pour enrayer la pandémie de corona ont changé le monde du travail ces deux dernières années. Nos clients et clientes ont à cet égard pu à tout moment compter sur nous. D'un autre côté, nous avons pu compter sur notre solide culture d'entreprise», a souligné Thomas von Planta. Il convient selon lui d'entretenir cette culture d'entreprise en toute conscience. Cela implique également qu'il faut de nouveau réunir les gens dans le cadre d'une entreprise car ce sont précisément les contacts au travail qui permettent aux collaborateurs et collaboratrices de trouver l'énergie nécessaire pour faire face aux défis futurs. Le discours complet de Thomas von Planta en langue allemande peut être téléchargé sous www.baloise.com/assemblee-generale et sera disponible en streaming vidéo à compter du 30 avril 2022 sur www.youtube.com/BaloiseGroup.

Dates importantes Mardi 3 mai 2022: date ex-dividende

date ex-dividende Jeudi 5 mai 2022: échéance du dividende

échéance du dividende Jeudi 25 août 2022: clôture du 1er semestre 2022 Contact

