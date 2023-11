Forte croissance dans le segment non-vie et dans le domaine des primes à caractère de placement - Charge de sinistres exceptionnellement élevée attendue au second semestre

Grâce à la croissance organique, le volume des primes du segment non-vie a pu augmenter d'un bon 5,8%, après correction des effets de change, au cours des neuf premiers mois de 2023 pour s'établir à 3'372,4 millions de francs (même période de l'année précédente: 3'262.9 millions de francs). Cela correspond à une augmentation de 3,4% en francs. Toutes les sociétés nationales ont contribué à cette croissance positive, aussi bien en monnaie locale qu'en francs, les unités d'affaires européennes notamment ayant enregistré une croissance significative, entre 8% et 13%, en monnaie locale. Cette croissance a également bénéficié d'ajustements de prix dus à l'inflation.

Nous avions déjà mentionné, dans le cadre de la clôture semestrielle 2023, l'attente d'une dégradation du résultat, de l'ordre de plusieurs dizaines de millions de francs, résultant d'événements naturels au début du second semestre. En plus de l'environnement de sinistres toujours défavorable en matière de dommages dus à des événements naturels, nous avons également enregistré un nombre de sinistres majeurs nettement supérieur à la moyenne au cours de ces trois derniers mois. C'est pourquoi nous nous attendons au total à ce que le résultat du second semestre subisse une dégradation exceptionnelle, jusqu'à 200 millions de francs. Les nombreux événements naturels et sinistres majeurs survenus au cours de ces derniers mois montrent de manière impressionnante la valeur sociale des assurances. Baloise tient ses promesses en matière de prestations de services et apporte une aide fiable à des milliers de clientes et clients dans les situations de sinistre difficiles.

Après correction des effets de change, le volume des primes du segment vie s'est réduit de 4,2% à 2'868,2 millions de francs. Effets de change compris, le repli en francs s'établit à 5,2% (même période de l'année précédente: 3'027,1 millions de francs). Comme précisé dans notre communication concernant la clôture semestrielle, ce repli est dû en premier lieu au segment vie collective en Suisse.

À la suite d'une détente de l'environnement de placement pour ces produits, les primes à caractère de placement (PmA) du groupe ont progressé de 14,1% à 702,8 millions de francs en monnaie locale. Cette augmentation correspond à 10,0% en francs.

La fondation collective semi-autonome «Baloise Perspectiva» a pu poursuivre sa croissance satisfaisante et a d'ores et déjà franchi la barre des 20'000 personnes assurées et des 5'000 entreprises affiliées fin septembre dernier.