Bâloise : Annonces événementielles au sens de l'art. 53 RC Baloise prévoit un exercice solide avec une génération de liquidités satisfaisante

Bâle, 17 novembre 2022. «Une année riche en événements touche à sa fin et il apparaît que nous pourrons être satisfaits de ce que nous avons réalisé. Malgré les défis macroéconomiques, nous progressons dans le segment attractif des affaires non-vie et attendons un bon résultat dans le segment vie. Nous avons une rentabilité opérationnelle élevée, une capacité prononcée à générer des liquidités et une capitalisation toujours importante. Fin octobre dernier, nous avons par ailleurs lancé avec succès la marque unique 'Baloise' dans toutes nos sociétés nationales et je sens déjà la dynamique impulsée par ce projet historique. Cette nouvelle identité nous permet de renforcer notre présence sur nos marchés et de donner à Baloise un caractère plus diversifié et plus moderne qui reflète encore mieux la culture de notre entreprise. Baloise s'affirme ainsi comme un partenaire solide et fiable pour ses clientes et clients ainsi que pour ses collaboratrices et collaborateurs et comme un investissement attractif et durable pour ses actionnaires.»



- Gert De Winter, Group CEO