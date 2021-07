Bâloise : Augmentation de capital pour le Baloise Swiss Property Fund

EQS Group-News: Baloise Holding AG / Mot-clé(s) : Autres

Augmentation de capital pour le Baloise Swiss Property Fund



21.07.2021 / 07:00



Bâle, 21 juillet 2021. Baloise Asset Management SA va procéder du 10 août 2021 au 19 août 2021 à une augmentation de capital d'environ 135 millions de francs pour le Baloise Swiss Property Fund. La Baloise a annoncé le 18 juin 2021 que la direction de fonds du Baloise Swiss Property Fund envisageait l'acquisition d'un portefeuille immobilier d'une valeur marchande d'environ 185.2 millions de francs, dont le financement sera assuré par une augmentation de capital de l'ordre de 135 millions de francs, à laquelle il sera procédé du 10 août 2021 au 19 août 2021 à 12h00. La direction a en outre l'intention de contracter pour cet achat un emprunt d'environ 50 millions de francs. L'émission des nouvelles parts se fera à la commission («best-effort basis»), dans le cadre d'une offre de souscription limitée à la Suisse. L'émission n'excédera pas le nombre de 1'243'895 nouvelles parts, qui, s'ajoutant aux 4'714'285 parts en circulation, en porteront le total à un maximum de 5'958'180. Il se pourrait que les parts non souscrites ne soient pas émises, ce qui réduirait d'autant le montant d'émission. La période de souscription terminée, la direction de fonds se réserve le droit de reprendre les parts non souscrites ou, s'associant avec la banque dépositaire ou des tiers, de les placer sur le marché en prenant toutes les précautions d'usage. La direction de fonds affectera le produit de l'émission ainsi que le emprunt additionnel à l'achat d'un portefeuille immobilier propriété de la Baloise Assurance SA et de la Baloise Vie SA, Bâle, destiné, moyennant paiement au comptant, au Baloise Swiss Property Fund. En vue de l'achat des biens immobiliers concernés, la FINMA a accordé le 9 juin 2021 à la direction de fonds une dérogation exceptionnelle à l'interdiction de procéder à ce type de transaction avec une personne proche visée à l'art. 63 al. 4 LPCC, en lien avec l'art. 32a OPCC. S'étendant sur dix cantons, le portefeuille immobilier dont il s'agit est constitué de 15 objets d'habitation, d'un objet commercial ainsi que d'un objet à usage mixte. La part d'habitation est de 83 %, la part de bureaux de 5 %, la part commerciale de 1 % et celle des usages annexes de 11% (parking, entrepôts et salles de bricolage). Le portefeuille se répartit sur la Suisse du Nord-Ouest (29 %), le Lac Léman (25 %), la région zurichoise (21 %), le Plateau suisse (8 %), la Suisse centrale (7 %) et la Suisse orientale (10%). Avec son achat perdurerait une large diversification géographique conforme à la stratégie de la Baloise. Le prospectus d'émission concernant l'augmentation de capital du Baloise Swiss Property Fund sera publié avant le commencement de la période de souscription sur www.swissfunddata.ch et sera mis à disposition gratuitement par la direction de fonds et la banque dépositaire. Le Baloise Swiss Property Fund Le Baloise Swiss Property Fund est un fonds de placement contractuel de droit suisse du type immoblier pour investisseurs qualifiés. Le but premier du Baloise Swiss Property Fund est de générer, grâce à des placements dans des objets immobiliers Core/Core plus suisses bien situés, des revenus d'un haut niveau de rapport et de stabilité. La stratégie des fonds immobiliers est d'acquérir en Suisse des objets immobiliers restant longtemps en portefeuille, de manière à en optimiser le potentiel financier. La Baloise vise en l'occurrence une grande diversification régionale ainsi que, à moyen et long terme, une diversification sectorielle comportant au moins 50% d'objets à but d'habitation et 50% au plus d'objets à usage commercial. Indications sur l'augmentation de capital Nom Baloise Swiss Property Fund Valeur / code ISIN des parts existantes du BSPF 41455103 / CH0414551033 Valeur / code ISIN du droit de souscription 112.042.387 / CH1120423871 Forme juridique Fonds de placement contractuel Cercle d'investisseurs Réservé aux investisseurs qualifiés au sens de l'art. 10 al. 3 et 3ter LPCC Nombre actuel de parts 4'714'285 Ratio de souscription 19 (dix-neuf) droits de souscription donnent droit à l'acquisition de 5 (cinq) nouvelles parts Parts nouvellement émises 1'243'895 au maximum Volume d'émission Environ 135 millions de francs Genre d'émission L'émission se déroulera sur la base dite du « meilleur effort » Délais de souscription Mardi, 10 août 2021, au jeudi, 19 août 2021, 12:00 heures (MESZ) Libération Mercredi, 1er septembre 2021 Prix d'émission & commission d'émission 110.70 francs net par nouvelle part, commission d'émission de 2.0% incl. en faveur de la direction de fonds comprise Négoce des droits de souscription Il n'y aura pas de négoce des droits de souscription durant la période de souscription. Formule de calcul du droit de souscription La période de souscription terminée, les droits de souscription non exercés seront indemnisés par les nouveaux droits ou par les investisseurs ayant excédé leurs droits de souscription, ceci selon la formule suivante : moyenne des cours acheteurs de la part de fonds (prix du marché secondaire) s'appliquant durant la période de souscription moins le prix d'émission, divisé par 19 fois 5. Si le résultat est négatif, la valeur du droit de souscription est de zéro. Utilisation du produit d'émission Le produit d'émission sera affecté à l'acquisition d'un portefeuille immobilier d'environ 185.2 millions de francs. Direction de fonds / distribution Baloise Asset Management AG, Bâle Banque dépositaire UBS Switzerland AG, Zurich Disclaimer: Le fonds immobilier faisant l'objet du présent communiqué de presse est strictement réservé aux investisseurs qualifiés au sens de l'art. 10 al. 3 et 3ter de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux. L'intégralité des indications le concernant est à disposition dans le rapport annuel courant ainsi que dans les documents à consulter en vue d'un éventuel investissement. Sur demande, ces documents sont remis gratuitement par la direction de fonds, par Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, 4051 Bâle, ou par la banque dépositaire, à savoir UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich. Contact

Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Bâle

Internet: www.baloise.com

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: tél.: +41 58 285 82 14

Investor Relations: tél.: +41 58 285 81 81 Plus qu'une compagnie d'assurances traditionnelle, Baloise Group concentre ses activités sur les besoins changeants de la société en matière de sécurité et de prestations de service à l'ère numérique. Les quelque 7700 collaborateurs de la Baloise mettent ainsi l'accent sur les souhaits de leurs clients. Un service clientèle optimal tout comme des produits et services innovants font de Baloise Group le premier choix de tous ceux qui souhaitent tout simplement se sentir en sécurité. Situé au c?ur de l'Europe avec son siège à Bâle, Baloise Group agit en tant que fournisseur de solutions de prévention, de prévoyance, d'assistance et d'assurance. Ses principaux marchés sont la Suisse, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. En Suisse, Baloise Group et la Baloise Bank SoBa collaborent en tant que prestataire de services financiers ciblés en combinant assurance et banque. Depuis son centre de compétence au Luxembourg, la Baloise offre des produits de prévoyance innovants aux clients privés à l'échelle européenne. L'action de la Bâloise Holding SA est cotée dans le segment principal de la SIX Swiss Exchange.

Fin du communiqué aux médias