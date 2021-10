Bâloise : «GoMore», partenaire de l'écosystème de la Baloise, se développe en Suisse

EQS Group-News: Baloise Holding AG / Mot-clé(s) : Coopération

«GoMore», partenaire de l'écosystème de la Baloise, se développe en Suisse



06.10.2021 / 07:00



Bâle, 6 octobre 2021. En avril 2021, la Baloise annonçait qu'elle investissait dans l'entreprise danoise d'autopartage pair-à-pair GoMore. Aujourd'hui, GoMore se développe en Suisse et propose son service d'autopartage à Bâle et à Zurich dans un premier temps. La Baloise complète l'offre de GoMore avec un produit d'assurance couvrant de manière idéale à la fois les besoins du propriétaire et ceux du locataire de la voiture. Membre de l'écosystème Mobilité de la Baloise depuis avril 2021, l'entreprise danoise d'autopartage pair-à-pair GoMore propose désormais son modèle d'autopartage également dans les villes suisses de Bâle et de Zurich. Les clients peuvent mettre leur voiture privée en location, ou louer un véhicule proposé, via la plateforme numérique www.gomore.ch. Les membres de GoMore peuvent en outre bénéficier de la technologie «GoMore Keyless» en Suisse également. Cette technologie de partage sans clé permet aux propriétaires d'une voiture de louer leur voiture sans devoir remettre personnellement les clés du véhicule. Le verrouillage et le déverrouillage de la voiture s'effectuent à l'aide d'un smartphone. La Baloise complète l'offre d'autopartage de GoMore par une solution d'assurance appropriée

Les plateformes de partage permettent une utilisation partagée des biens, ce qui comporte des risques de dommages spécifiques. Pour couvrir ces risques, la Baloise a élaboré le produit d'assurance innovant «SHAREasy-Drive», qui a remporté en juin 2021 un Efma-Accenture Innovation in Insurance Award sous le nom de «Inshareance». «Ce produit modulaire permet aux propriétaires, tout comme aux locataires, de bénéficier d'une couverture d'assurance personnalisée et globale et complète ainsi le dispositif d'autopartage via GoMore», nous explique Giuseppe Nibali, responsable Mobilité Suisse de la Bâloise Assurance. GoMore est déjà bien établi dans plusieurs pays d'Europe

La production d'une seule voiture génère l'émission de plusieurs tonnes de CO 2 alors que la voiture reste ensuite à l'arrêt pendant plus de 23 heures par jour en moyenne en Europe. Avec un concept d'autopartage permettant une meilleure utilisation des voitures en circulation et déjà plus de 2,7 millions de membres au Danemark, en Suède, en Finlande et en Espagne, GoMore est l'un des acteurs principaux de la transformation durable de la mobilité moderne en Europe. Dans le cadre de sa stratégie en matière de durabilité, la Baloise veut maintenant promouvoir, conjointement avec GoMore, cette mutation du transport individuel sur ses marchés clés également, en se concentrant tout d'abord sur la Suisse. «Il est possible de parvenir à un transport durable des personnes en développant des moyens de transport plus écologiques tout en utilisant plus efficacement les véhicules existants. La simplicité du concept d'autopartage de GoMore permet d'une part aux propriétaires de voitures de s'engager dans l'autopartage et d'autre part au plus grand nombre de personnes possible de renoncer à posséder leur propre voiture», nous affirme Patrick Wirth, responsable de l'unité Mobilité de Baloise Group. Contact

