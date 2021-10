Baloise: Gomore étend ses activités en Suisse

Zurich (awp) - L'assureur Baloise a annoncé l'arrivée en Suisse du service de location de véhicules entre particuliers Gomore. La jeune pousse danoise, dans laquelle Baloise a investi en avril dernier, débutera ses activités suisses dans les villes de Zurich et Bâle, a précisé mercredi Baloise.

En plus du Danemark, Gomore a déjà lancé ses activités dans plusieurs pays européens, notamment la Suède, l'Espagne et la Finlande, et compte 2,7 millions de membres. Pour Baloise, ce service permet de "mieux utiliser les voitures existantes".

A cette occasion, Baloise a mis en place un produit d'assurance pour répondre aux besoins des propriétaires de voitures et des locataires. Le partage entre particuliers a ses spécificités concernant les risques, ce qui explique la création d'un produit dédié, affirme l'assureur.

En avril dernier, Baloise a annoncé un investissement de 5 millions d'euros (5,5 millions de francs suisses) dans la société d'autopartage. Cette opération répond à l'objectif du groupe d'élargir d'ici 2025 son activité dans les domaines de la mobilité, avait alors précisé l'assureur.

