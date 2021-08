Bâloise : La Baloise Bank en bonne voie après l'expansion de la commercialisation

EQS Group-News: Baloise Holding AG / Mot-clé(s) : Résultat semestriel

La Baloise Bank en bonne voie après l'expansion de la commercialisation



26.08.2021 / 07:00



La Baloise Bank SoBa se félicite de la réussite de ses activités opérationnelles au cours du premier semestre. Dans le segment des dépôts, l'augmentation du nombre de mandats de gestion de fortune a permis d'enregistrer un forte croissance, conformément à la stratégie mise en ?uvre. Jürg Ritz, CEO de la Baloise Bank, se montre satisfait: «Notre modèle économique commun de banque et d'assurance porte ses fruits». Le bouclement semestriel 2020 en bref Résultat semestriel de 13,1 millions de CHF, supérieur à celui de l'année précédente (+48,1%)

Rentabilité stable dans les opérations sur les différences d'intérêt grâce à la croissance du crédit et au refinancement avantageux. Résultat brut des opérations d'intérêts en progression de 0,8%

Nette accélération de la croissance dans le private banking, aussi bien au niveau des volumes de dépôts qu'à celui des nouveaux mandats de gestion de fortune

Nouvelle offre de produits tout au long de l'expansion de la commercialisation au niveau national

Le renforcement du conseil client personnalisé stimule la croissance du private banking

Le résultat brut des opérations d'intérêts a légèrement augmenté par rapport à l'année précédente (+0,8%). Malgré l'absence de défaillances notables, le résultat net des opérations d'intérêts est légèrement inférieur à celui de l'année précédente (-1,2%) du fait des corrections de valeur pour créances non compromises. Cette stabilisation est due à la bonne croissance du segment crédit et au refinancement avantageux.

La caractéristique unique dans toute la Suisse du regroupement des activités d'une banque et d'une compagnie d'assurance sous un même toit a permis d'obtenir de nouveau une bonne croissance des mandats de gestion de fortune et de conseil (+17,4%) au premier semestre. «En coopération avec la compagnie d'assurance, nous pouvons offrir à nos clients des solutions sur mesure en matière de prévoyance et de patrimoine ainsi qu'un service de conseil global dans le domaine des affaires financières - c'est ce qui nous distingue», poursuit Jürg Ritz. Le bénéfice net a progressé de 48,1% par rapport à l'année précédente. Il en est résulté, avant impôts, une augmentation du bénéfice net de 1,2 million de CHF (+11,2%) - même en tenant compte de la correction des investissements uniques de l'année dernière dans le modèle économique. L'expansion nationale se poursuit pour la nouvelle offre de produits

L'expansion de la commercialisation au niveau national dans le cadre de la stratégie Simply Safe progresse. Le lancement de nouveaux produits au cours du quatrième trimestre en constitue la prochaine étape . Tout au long de l'expansion de la commercialisation au niveau national, les nouveaux produits offrent la possibilité de retirer sans frais des espèces à tous les distributeurs automatiques de billets, dans toute la Suisse sans restrictions. Le client bénéficie par ailleurs de la couverture globale de la cyberassurance lors de l'utilisation de la carte de débit Visa, ce qui est particulièrement intéressant pour le commerce en ligne en plein essor. «Nos clientes et clients bénéficient ainsi à leur tour des services d'une banque et d'une compagnie d'assurance réunies en une seule et même entreprise», conclut Jürg Ritz. Contact

Plus qu'une compagnie d'assurances traditionnelle, Baloise Group concentre ses activités sur les besoins changeants de la société en matière de sécurité et de prestations de service à l'ère numérique. Les quelque 7600 collaborateurs de Baloise Group mettent ainsi l'accent sur les souhaits de leurs clients. Un service clientèle optimal tout comme des produits et services innovants font de Baloise Group le premier choix de tous ceux qui souhaitent tout simplement se sentir en sécurité. Situé au c?ur de l'Europe avec son siège à Bâle, Baloise Group agit en tant que fournisseur de solutions de prévention, de prévoyance, d'assistance et d'assurance. Ses principaux marchés sont la Suisse, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. En Suisse, Baloise Group et la Baloise Bank SoBa collaborent en tant que prestataire de services financiers ciblés en combinant assurance et banque. Depuis son centre de compétence au Luxembourg, la Baloise offre des produits de prévoyance innovants aux clients privés à l'échelle européenne. L'action de la Bâloise Holding SA est cotée dans le segment principal de la SIX Swiss Exchange.

