Bâloise : La Baloise est «Most Innovative Sustainability Insurer - Switzerland 2021»

EQS Group-News: Baloise Holding AG / Mot-clé(s) : Développement durable

La Baloise est «Most Innovative Sustainability Insurer - Switzerland 2021»



02.09.2021 / 07:00



Bâle, 2 septembre 2021. Le jury de Capital Finance International (CFI.co), un magazine financier de référence, a décerné le prix de «Most Innovative Sustainability Insurer - Switzerland 2021» à la Baloise. Ce prix honore entre autres les innovations et les partenariats de la Baloise, qui promeuvent une société orientée vers le long terme et la durabilité. Dans son évaluation, le jury du magazine Capital Finance International (CFI.co) a souligné différents aspects de l'entreprise dont l'ensemble a entraîné la décision d'attribuer à la Baloise le prix de «Most Innovative Sustainability Insurer - Switzerland 2021». D'une part, le jury a été impressionné par l'intégration de l'idée de création de valeur dans la stratégie «Simply Safe» ainsi que par le souci de créer de la valeur pour toutes les parties intéressées. D'autre part, il a voulu mettre en relief la politique de placement responsable dans la gestion d'actifs ainsi que la stabilité financière du groupe et de ses filiales. Le jury de CFI.co a également mentionné les innovations, coopérations et partenariats initiés par la Baloise dans le cadre du développement de ses écosystèmes Home et Mobilité et qui promeuvent un développement durable pour justifier sa décision. L'on peut en particulier citer ici les initiatives dans le secteur de l'e-mobilité et de l'économie circulaire ainsi que la collaboration avec des start-up qui font avancer les modèles de partage et s'engagent en faveur de la préservation des ressources. «Les partenariats et les coopérations permettent à la Baloise d'accélérer le rythme des innovations dans le secteur de la durabilité et de proposer ainsi à ses clientes et clients des solutions d'avenir. Cette distinction, qui récompense notamment cet aspect de notre stratégie pour un développement durable, nous confirme que nous sommes sur la bonne voie», nous a déclaré Kim Berrendorf, responsable Sustainability Management & Communication à la Baloise. À propos de CFI.co

CFI.co, un magazine et une ressource en ligne qui informent sur les entreprises, l'économie et le monde financier, combine les points de vue d'organisations multilatérales et nationales de pointe avec les idées de quelques-unes des personnalités de premier plan au niveau mondial et veille à ce que ses lecteurs soient mieux à même de comprendre les forces qui influencent et transforment l'économie mondiale. Dans le cadre de son programme de prix, CFI.co distingue chaque année des personnes et des organisations qui créent une plus-value véritable. Contact

Investor Relations: tél.: +41 58 285 81 81 Plus qu'une compagnie d'assurances traditionnelle, Baloise Group concentre ses activités sur les besoins changeants de la société en matière de sécurité et de prestations de service à l'ère numérique. Les quelque 7700 collaborateurs de la Baloise mettent ainsi l'accent sur les souhaits de leurs clients. Un service clientèle optimal tout comme des produits et services innovants font de Baloise Group le premier choix de tous ceux qui souhaitent tout simplement se sentir en sécurité. Situé au c?ur de l'Europe avec son siège à Bâle, Baloise Group agit en tant que fournisseur de solutions de prévention, de prévoyance, d'assistance et d'assurance. Ses principaux marchés sont la Suisse, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. En Suisse, Baloise Group et la Baloise Bank SoBa collaborent en tant que prestataire de services financiers ciblés en combinant assurance et banque. Depuis son centre de compétence au Luxembourg, la Baloise offre des produits de prévoyance innovants aux clients privés à l'échelle européenne. L'action de la Bâloise Holding SA est cotée dans le segment principal de la SIX Swiss Exchange.

