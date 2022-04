Bâloise : «Nous apportons l'Aventure dans vos propre murs»

Deux sœurs, un objectif: il y a près de trois ans, Eliane et Corinne Zangger se sont lancées comme indépendantes avec pour objectif de (re)mettre de la magie et de l'aventure dans notre quotidien avec leurs escape rooms. Au fil du témoignage qu'elles livrent ici, Eliane raconte comment est née chez elle l'idée de fonder «Escape Room Spiele» et comment elle a convaincu sa sœur Corinne de participer à l'aventure. Elle nous parle aussi du chemin parcouru depuis l'idée jusqu'à la concrétisation finale de la Baloise escape room sous la forme d'une mallette baptisée «La Lueur du Phare».

Les escape rooms sont dans le vent, et ce, à juste titre: les salles sont amusantes, elles font oublier tout ce qui se passe autour de soi et stimulent la cohésion d'équipe. Ce que souhaitent également Eliane et Corinne, c'est entraîner les joueurs pendant une heure dans un monde totalement différent sous le signe de l'amusement et du partage. Dans l'esprit de la devise: on peut toujours y entrer seul, mais on ne peut en sortir qu'ensemble.

Toutefois, il est vite apparu que les escape rooms mobiles présentaient de nombreux avantages par rapport aux espaces fixes. C'est précisément ce qui a poussé les deux sœurs à se lancer comme indépendantes. En 2020, Eliane et Corinne ont fondé la start-up escaperoomspiele.comet vendent depuis ce jour des escape rooms aménageables en tout lieu. «Avec nos jeux d'escape room, vous pouvez transformer votre propre espace en une vraie escape room et partager une aventure riche en actions», nous glisse Eliane Zangger pendant l'entretien.