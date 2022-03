Bâloise : Résultats annuels | Lettre aux actionnaires

Des objectifs comme moteur de la transformation

L'exercice 2021 met fin à la phase stratégique « Simply Safe: Season 1 » et conduit en souplesse à la phase « Simply Safe: Season 2 ». Partant de nos acquis, notre ambition est d'augmenter notre croissance, puis de jouer en tant que prestataire de services un rôle important dans la vie des gens. Les trois objectifs stratégiques demeurent mais deviennent plus ambitieux. Nous voulons entrer d'ici à 2025 dans le top 5 % des employeurs européens, mettre à profit les quatre années à venir pour acquérir 1.5 million de nouveaux clients et générer pour 2 milliards de francs de liquidités. La phase « Simply Safe: Season 1 » montre que les objectifs ambitieux accélèrent la transformation de la Baloise. Ce voyage stratégique a fait naître dans l'entreprise une dynamique se traduisant pour toutes nos parties prenantes par un effet durable. Nous suivons attentivement le conflit ukrainien ainsi que ses conséquences potentielles. La Baloise n'étant présente ni en Ukraine ni en Russie et n'ayant en Russie qu'un faible risque d'investissement, les événements actuels n'ont aucun impact sur ses activités. Incertaines sont, en revanche, les conséquences que le conflit pourrait avoir pour l'économie européenne et, partant, sur nos clientes et nos clients.

« Les objectifs ambitieux accélèrent la transformation »

Le début de la campagne mondiale de vaccination contre le coronavirus s'est traduit à partir du printemps 2021 par une bonne évolution des marchés. Après avoir eu une bonne tenue durant les quatre premières années de « Simply Safe: Season 1 », l'action Baloise se négociait le 8 mars 2021 à 168,80 francs mais connut par la suite des difficultés croissantes.

La durabilité a été en 2021 un sujet que nous avons ancré plus profondément dans nos processus. L'approche de création de valeur de la Baloise est depuis 2018 à la base de la valeur que nous générons pour toutes nos parties prenantes. Après avoir fait de grands progrès dans le domaine de l'investissement responsable, Nous travaillons également, maintenant, sur la souscription des risques. Si la question de savoir quels sont les risques que nous voudrons et pourrons assurer demain a une influence sur la stabilité de la Baloise, elle peut aussi inciter les clientes et les clients à se montrer plus attentifs au facteur durabilité. Il est évident que ce domaine va gagner en importance, d'où la décision du conseil d'administration de revoir sa structure de travail et de l'adapter aux comités. C'est ainsi que le comité présidentiel, notamment, va être transformé en « Comité stratégie et gouvernance » pour prendre en charge les thèmes stratégiques de demain.