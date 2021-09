Bâloise : Succès du premier green bond de la Baloise

EQS Group-News: Baloise Holding AG / Mot-clé(s) : Emprunt

Succès du premier green bond de la Baloise



08.09.2021 / 07:00



Bâle, 8 septembre 2021. Baloise Group a placé avec succès un green bond de 200 millions de CHF. Le produit de l'opération sera utilisé dans le cadre du Green Bond Framework récemment mis en place. L'obligation a une durée de 8.75 ans et a été placée sur le marché avec un coupon de 0.125%. Baloise Group a émis hier avec succès un green bond senior à 8.75 ans d'un montant de 200 millions de CHF. L'obligation a été placée par la société Bâloise Holding AG, notée A- avec perspective stable par Standard & Poor's. Comme tous les bonds senior en circulation de la Bâloise Holding AG, l'obligation elle-même n'a pas de notation propre. Les fonds générés par le green bond serviront à financer l'immobilier vert dans le cadre du Green Bond Framework récemment mis en place de la Baloise. Sustainalytics a réalisé une Second Party Opinion sur le Green Bond Framework. Le Green Bond Framework et la Second Party Opinion peuvent se télécharger sous www.baloise.com/bonds. «À la Baloise, nous prenons très au sérieux notre responsabilité envers la protection du climat. Nous appliquons différentes mesures pour faire face à cet engagement. Nous évitons, réduisons et compensons les émissions de CO 2 . Nous soutenons par ailleurs des innovations respectueuses du climat via la Fondation Suisse pour le Climat. Étant l'un des plus grands propriétaires immobiliers de Suisse, la Baloise accorde un intérêt particulier à la gestion immobilière durable», nous déclare Carsten Stolz, CFO de la Baloise. L'obligation est cotée à la SIX Swiss Exchange et sa libération a été fixée au 27 septembre 2021. Les banques UBS Investment Bank et Zürcher Kantonalbank ont fait fonction de joint lead managers alors que la Deutsche Bank a suivi la transaction en tant que co-manager. Contact

