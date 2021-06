Baloise Swiss Property Fund: augmentation de capital prévue pour l'acquisition d'un portefeuille immobilier

Plus qu'une compagnie d'assurances traditionnelle, Baloise Group concentre ses activités sur les besoins changeants de la société en matière de sécurité et de prestations de service à l'ère numérique. Les quelque 7700 collaborateurs de la Baloise mettent ainsi l'accent sur les souhaits de leurs clients. Un service clientèle optimal tout comme des produits et services innovants font de Baloise Group le premier choix de tous ceux qui souhaitent tout simplement se sentir en sécurité. Situé au c?ur de l'Europe avec son siège à Bâle, Baloise Group agit en tant que fournisseur de solutions de prévention, de prévoyance, d'assistance et d'assurance. Ses principaux marchés sont la Suisse, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. En Suisse, Baloise Group et la Baloise Bank SoBa collaborent en tant que prestataire de services financiers ciblés en combinant assurance et banque. Depuis son centre de compétence au Luxembourg, la Baloise offre des produits de prévoyance innovants aux clients privés à l'échelle européenne. L'action de la Bâloise Holding SA est cotée dans le segment principal de la SIX Swiss Exchange.

Disclaimer:

Cette communication est à usage purement informatif et ne vise en aucune façon à proposer ou recommander de souscrire ou de restituer des parts de fonds ou d'acquérir ou vendre des parts de fonds. Elle ne s'adresse expressément pas à des personnes dont la nationalité ou le domicile interdisent l'accès à de telles informations en raison de la législation en vigueur. Il est interdit d'envoyer ou d'introduire soi-même ce document ou des copies de celui-ci aux États-Unis ou de les remettre aux États-Unis à une personne US (au sens de la règle S du US Securities Act de 1933 en vigueur à ce moment-là). Nous attirons l'attention sur le fait que la performance historique n'engage en rien la performance du moment ou celle à venir et que les données concernant la performance ne tiennent compte ni des commissions perçues à l'occasion de l'émission et de la reprise des parts ni des coûts. Le présent document ne remplace pas un conseil personnel. L'émetteur de ce document décline toute responsabilité quant à l'exactitude, à l'exhaustivité ou à l'actualité des indications fournies dans le présent document. La direction de fonds n'en garantit ni le contenu ni l'exhaustivité et décline toute responsabilité concernant les pertes susceptibles de résulter des présentes informations. Il est particulièrement recommandé au destinataire, qui au besoin fera appel à un conseiller, de vérifier les informations quant à leur compatibilité avec sa propre situation, ceci quant aux conséquences juridiques, réglementaires, fiscales et autres qu'elles pourraient entraîner. Le Baloise Swiss Property Fund est un fonds de placement contractuel de droit suisse du type « fonds immobilier » strictement limité aux investisseurs qualifiés au sens de l'art. 10 al. 3 et 3ter de la loi fédérale sur les placements collectifs. La seule base faisant foi de l'acquisition ou de la souscription de parts de fonds est le contrat de fonds en cours de validité, avec son annexe et le rapport de gestion. La présente communication n'est pas un prospectus au sens de l'article 35 de la loi sur les services financiers ou de l'article 27 et suivants du règlement de cotation de SIX Swiss Exchange SA. Le contrat de fonds, avec son annexe et le rapport de gestion, peut être demandé gratuitement à la direction de fonds, à Baloise Asset Management SA, Aeschengraben 21, 4002 Bâle ou à la banque dépositaire, à savoir UBS Suisse SA, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich.