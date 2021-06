Baloise Swiss Property Fund procède à une augmentation de capital

Zurich (awp) - Baloise Swiss Property Fund compte procéder à une augmentation de capital pour financer l'acquisition de 17 biens immobiliers répartis dans toute la Suisse d'une valeur de 185,2 millions de francs suisses. Pour ce faire le fonds immobilier rhénan émettra de nouvelles parts de son fonds en août/septembre en vue de contracter de nouveaux emprunts.

Dans un communiqué paru vendredi, la direction du fonds précise que le volume d'émission approximatif sera compris entre 130 et 140 millions de francs suisses. La période de souscription débutera le 10 août et prendra fin le 19 août. Les conditions détaillées de l'émission seront publiées dans la seconde partie du mois de juillet et le versement est prévu au 1er septembre.

md/fr