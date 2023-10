Baloise Holding AG / Mot-clé(s) : Développement durable

Baloise adopte sa feuille de route sur le climat



04.10.2023 / 07:00 CET/CEST



Bâle, le 4 octobre 2023. Baloise adhère aux objectifs de l’accord de Paris sur le climat et soutient les efforts de la Suisse et de l’Union européenne (UE) pour atteindre l’objectif zéro émission nette d’ici 2050. Pour atteindre cette finalité, la compagnie d’assurance s’est dotée d’une feuille de route sur le climat. "Depuis près de 160 ans, Baloise est un partenaire de confiance pour ses parties prenantes. Depuis 1999, Baloise dispose de sa propre charte environnementale, qui n’a cessé d’évoluer dans différentes directions au cours des dernières années. En adoptant la feuille de route sur le climat de Baloise, nous définissons la manière dont nous voulons atteindre nos objectifs climatiques dans le cadre de notre modèle de création de valeur. Notre but est ici de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et d’apporter ainsi notre contribution à la protection du climat", explique Michael Müller, CEO du groupe Baloise. Le conseil d’administration de Baloise adopte la feuille de route sur le climat Baloise Adoptée par le conseil d’administration du groupe Baloise, la feuille de route sur le climat Baloise décrit une nouvelle étape de notre engagement accru en faveur du développement durable. Baloise adhère aux objectifs de l’accord de Paris sur le climat et soutient les efforts de la Suisse et de l’Union européenne (UE) pour atteindre l’objectif zéro émission nette d’ici 2050. Depuis 2000, Baloise a déjà réduit de plus de 75 % les émissions générées par ses activités. Dans une étape ultérieure, l’entreprise souhaite réduire ces émissions de 25 % supplémentaires d’ici 2030 par rapport à 2022. Notre plus grand levier pour atténuer les conséquences du changement climatique consiste à gérer les placements de capitaux et les risques assurés selon des critères climatiques. Pour ce faire, nous devons disposer d’un grand volume de données de bonne qualité, ce qui n’est pas encore le cas actuellement. Baloise entend donc élaborer d’abord une base de données sûre sur laquelle fixer des objectifs de réduction pour ses portefeuilles de placement et d’assurance d’ici 2025. Autres informations www.baloise.com/durabilite Exclusion de responsabilité

Chez Baloise tout est centré sur l’avenir. Nous faisons en sorte que demain soit plus facile, plus sûr et plus insouciant pour nos clientes et nos clients et en prenons dès aujourd’hui la responsabilité. Nous sommes plus qu’un assureur traditionnel. Avec nos solutions financières et assurancielles smart, que complètent une multitude de services innovants concernant l’habitat et la mobilité, c’est tout un univers de prestations de service que nous proposons. La loyauté, la fiabilité et la confiance sont, au quotidien, les éléments centraux de notre interaction avec nos parties prenantes En assurant les arrières financiers de nos clientes et nos clients nous leur donnons la possibilité de s’occuper de ce qui compte vraiment dans la vie et d’imaginer de quoi animer leur quotidien. En tant qu’entreprise européenne domiciliée à Bâle (Suisse) et ayant des filiales en Belgique, en Allemagne et au Luxembourg, Baloise agit depuis quelque 160 ans, avec actuellement 8’000 collaboratrices et collaborateurs. Au cours de l’exercice 2022, nous avons généré avec nos services un volume d’affaires d’environ 8,8 milliards de francs. L’action de la Baloise Holding SA (BALN) est cotée au SIX Swiss Exchange.

