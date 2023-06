Baloise Holding AG / Mot-clé(s) : Autres

Baloise augmente le taux d'intérêt sur les comptes d'épargne jusqu'à 1,25%



23.06.2023 / 09:00 CET/CEST



Soleure, 23 juin 2023. La Banque Baloise SA augmente les taux d'intérêt des dépôts à terme, des obligations de caisse ainsi que de tous les comptes d'épargne et de prévoyance. Les nouveaux dépôts d'argent sur le compte d'épargne "Baloise Épargne Bonus" bénéficient désormais d'un taux d'intérêt attrayant de 1,25%. Pour les obligations de caisse et les dépôts à terme, Baloise augmente le taux d'intérêt jusqu'à 1,80%. La Banque nationale suisse (BNS) augmente son taux directeur de 0,25% à 1,75% à partir du 22 juin 2023. Baloise suit la hausse des taux d'intérêt de la BNS et augmente immédiatement les conditions d'intérêt pour les dépôts à terme et les obligations de caisse et, au 1er juillet 2023, la rémunération de tous les comptes d'épargne et de prévoyance. Les nouveaux dépôts sur le compte «Baloise Épargne Bonus» seront rémunérés à 1,25% à partir du 1er juillet 2023.



«Nous offrons à nos clients des conditions attrayantes et des possibilités de placement sûres; de plus, nous faisons partie des leaders en Suisse en ce qui concerne les taux des dépôts à terme et des obligations de caisse», a déclaré Jürg Ritz, CEO de la Banque Baloise SA.



Baloise propose également des conditions attrayantes pour les placements à taux fixe. Les taux d'intérêt des dépôts à terme sont adaptés avec effet immédiat. Pour les obligations de caisse, Baloise augmente les taux d'intérêt au 26 juin 2023. Aperçu des conditions Produit À partir du 1er juillet 2023 Actuel Épargne Bonus 1.25% jusqu'à CHF 250’000

0.01% au-delà de CHF 250’000 1.00% jusqu'à CHF 250’000

0.01% au-delà de CHF 250’000 Épargne Profit 0.60% jusqu'à CHF 100’000

0.70% jusqu'à CHF 500’000

0.01% au-delà de CHF 500’000 0.40% jusqu'à CHF 100’000

0.50% jusqu'à CHF 500’000

0.01% au-delà de CHF 500’000 Épargne Comfort 0.50% jusqu'à CHF 25’000

0.01% au-delà de CHF 25’000 0.30% jusqu'à CHF 25’000

0.01% au-delà de CHF 25’000 INVEST Épargne 3 0.70% 0.50% Compte de libre passage 0.40% 0.20% Obligations de caisse 2 Y. 3 Y. 4 Y. 5 Y. 6 Y. 7 Y. 8 Y. 9 Y. 10 Y. À partir de CHF 1’000 1.70% 1.70% 1.70% 1.75% 1.75% 1.75% 1.80% 1.80% 1.80% Dépôt à terme 1 M. 2 M. 3 M. 4 M. 5 M. 6 M. 7 M. 8 M. 9 M. 10 M. 11 M. 12 M. À partir de CHF 100’000 n.a. n.a. 1.40% 1.45% 1.50% 1.55% 1.55% 1.55% 1.60% 1.60% 1.60% 1.65% À partir de CHF 1’000’000 n.a. 1.45% 1.50% 1.55% 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 1.65% Contact

