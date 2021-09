Baloise clôt son augmentation de capital pour un fonds immobilier

Zurich (awp) - L'assureur Baloise a bouclé "avec succès" la deuxième augmentation de capital pour son fonds immobilier Baloise Swiss Property Fund, a-t-il indiqué mercredi. Le produit de l'émission, soit 135 millions de francs suisses, doit être investi dans l'achat de 17 objets immobiliers.

L'offre, qui a eu lieu entre le 10 et le 19 août, a été "largement sursouscrite", selon le communiqué de l'assureur. L'émission des nouvelles parts s'est faite à la commission, dans le cadre d'une offre de souscription limitée à la Suisse. Aucun négoce des droits de souscription n'a eu lieu.

"En application d'un rapport de souscription de dix-neuf à cinq (dix-neuf droits de souscription donnant droit à l'acquisition de cinq nouvelles parts), 1'240'601 nouvelles parts ont été souscrites à un prix d'émission de 110,70 de francs suisses. La libération de ces nouvelles parts aura lieu le 1er septembre 2021, date à partir de laquelle 5'954'886 parts se trouveront en circulation", précise le communiqué.

Les 17 objets immobiliers rachetés ont une valeur marchande d'environ 185 millions de francs suisses, et sont détenus par Baloise Assurances et Baloise Vie. En plus de l'augmentation de capital, une hypothèque d'environ 50 millions de francs suisses servira à financer l'achat de ce portefeuille.

La direction de fonds souhaite coter son fonds Baloise Swiss Property Fund à la Bourse suisse. Début juillet, une demande a été déposée pour cela auprès de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financier (Finma). Si la Finma approuve, la cotation du Baloise Swiss Property Fund pourrait intervenir en septembre ou octobre 2021.

ol/fr