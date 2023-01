Baloise Holding AG / Mot-clé(s) : Emprunt

Baloise débute l’année et émet avec succès un troisième green bond



20.01.2023 / 07:00 CET/CEST



Bâle, le 20 janvier 2023. La Bâloise Holding SA a réalisé hier avec succès le lancement d’un green bond de premier rang pour un montant de CHF 175 millions et une durée allant jusqu’en janvier 2032, en conformité avec son Green Bond Framework existant. Baloise a émis hier un green bond de premier rang sur une durée de 9 ans pour un montant total de CHF 175 millions et un coupon de 2.20%. Cette obligation verte est la troisième émise par Baloise depuis le green bond inaugural en 2021. L'emprunt a été émis par l'entité Bâloise Holding SA, qui dispose d'un rating “A-“ avec perspective stable de la part de Standard & Poor's. Comme toutes les obligations de premier rang en circulation de la Bâloise Holding SA, l'obligation elle-même ne dispose pas d'un rating propre. Les fonds générés par le green bond serviront à financer de l’immobilier vert tel que défini dans le cadre du Baloise Green Bond Framework. Le Green Bond Framework et la Second Party Opinion peuvent être téléchargés sous Obligations (baloise.com). L'emprunt obligataire sera coté à la SIX Swiss Exchange. L'emprunt sera décaissé le 30 janvier 2023. Zürcher Kantonalbank et Credit Suisse ont agi en tant que Joint-Lead Managers et Basler Kantonalbank en qualité de Co-Manager. Contact

