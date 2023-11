Baloise élue parmi les assureurs suisses les plus innovants en 2023

Baloise a été récompensée par le prix du public ainsi que par la 2e place lors de la remise du Prix de l’innovation de l’assurance suisse. Nous comptons ainsi de nouveau parmi les assurances suisses les plus innovantes. Ce sont les projets «Rapid Damage Cockpit (RDC)» et «Parasurance» qui ont été primé. «Je suis extrêmement heureux que le pouvoir d’innovation de nos collaboratrices et collaborateurs ait de nouveau été récompensé et que Baloise fasse partie des assureurs suisses les plus innovants», nous a déclaré Clemens Markstein, CEO de Baloise en Suisse.



Le projet Rapid Damage Cockpit (RDC)

Le projet Rapid Damage Cockpit (RDC) permet à Baloise d’aider ses clientes et clients le plus rapidement possible après un événement émotionnel. Nous sélectionnons les personnes concernées via notre map RDC innovante et envoyons automatiquement un formulaire, par mail ou SMS, aux clientes et clients concerné·es immédiatement après de fortes intempéries. Ce formulaire permet à ces clientes et clients de déclarer le sinistre le jour même en quelques clics et d’avoir ainsi, nous l’espérons, un souci de moins. Un SMS automatique est également en cours de mise en œuvre, qui sera envoyé à nos clientes et clients avant la survenance d’un orage. Nous pourrons ainsi les contacter et les prévenir avant même l’arrivée de l’orage. Ce SMS indiquera l’intensité de l’orage et les phénomènes attendus. «Nous sommes très heureux d'avoir reçu le prix du public de l'assurance suisse – un grand merci à tous ceux qui ont voté pour nous ! Le fait que l'assurance se manifeste automatiquement auprès du client en cas de sinistre inverse le processus traditionnel de déclaration de sinistre, ce qui signifie à nouveau une simplification pour le preneur d'assurance», se félicite Roland Saxer, responsable du Centre de prestations Choses chez Baloise.



Le projet Parasurance

Baloise intègre trois couvertures paramétriques dans son assurance vacances. Ces nouvelles couvertures – assurance contre le mauvais temps et assurance contre les retards de vol ou de bagages – élargissent l’offre existante de l’assurance vacances, qui englobe déjà une assurance frais d’annulation, une assurance bagages et une assurance véhicule de location. Baloise propose ces nouvelles couvertures, qui peuvent également se contracter individuellement, en collaboration KASKO et les start-up Wetterheld et Blink Parametric. Dans le cadre des assurances paramétriques, la personne assurée ne doit pas déclarer activement un dommage. Au lieu de cela, Baloise se manifeste automatiquement auprès de la cliente ou du client dès que le paramètre défini dans les conditions d’assurance est dépassé. «Nous sommes très heureux d'avoir obtenu la deuxième place au Prix de l'innovation. Le composant paramétrique révolutionne le processus de déclaration de sinistre en transférant la déclaration de sinistre à l'assureur – ce qui signifie également une grande simplification pour nos clients», nous explique Clarissa Nucerito, New Business Manager chez Baloise.