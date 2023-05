Baloise Holding AG / Mot-clé(s) : Autres

Baloise enregistre un solide résultat dans la prévoyance professionnelle en 2022



24.05.2023 / 07:00 CET/CEST



Bâle, le 24 mai 2023. Baloise en Suisse a de nouveau fait preuve de stabilité et de fiabilité dans la prévoyance professionnelle malgré un environnement de placement difficile. Cela se traduit d’une part par un solide résultat de 52,8 millions de francs (+31%) et se manifeste d’autre part dans la rémunération des avoirs de vieillesse pour nos clientes et clients. La prévoyance vieillesse reste toutefois confrontée à d’énormes défis qui mettent les politiques sous pression et les obligent à agir. L’année de placement 2022 a été marquée par de nombreuses turbulences. La guerre en Ukraine, la crise énergétique en Europe et l’inflation galopante ont impacté la prévoyance professionnelle, en particulier au niveau des placements. La performance négative des actions et la perte de valeur des obligations résultant de l’augmentation des taux d’intérêt ont par ailleurs été exceptionnelles pour l’exercice écoulé. Le résultat positif du compte d’exploitation est par conséquent d’autant plus réjouissant. L’assurance complète reste stable en ces temps incertains Le modèle d’assurance complète de Baloise s’avère être une solution attrayante et résistante à la crise, même dans une conjoncture des plus exigeantes. En dépit de la performance négative des placements, nos clientes et clients bénéficient d’une sécurité totale avec un produit d’assurance complète car c’est l’assurance qui supporte les risques liés aux placements. L’assurance complète marque ainsi des points en termes de solidité et de stabilité dans une année de placement marquée par les fluctuations. Dans le secteur des avoirs de vieillesse surobligatoires, nous avons pu verser à nos clientes et clients un excédent d’intérêt d’au moins 0,50% et ainsi une rémunération globale d’au moins 0,75%. Même si, avec 315,5 millions de francs, le produit net du capital a été légèrement à la baisse et qu’il a fallu constituer des provisions importantes, d’un montant supérieur à 64 millions de francs, il a été possible d’affecter une belle somme de 7 millions de francs au fonds d’excédents. Bonne croissance de la solution de prévoyance semi-autonome de Baloise Avec la conclusion de plus de 750 nouveaux contrats, la fondation semi-autonome Perspectiva a pu continuer d’enregistrer avec satisfaction une forte croissance. Avec plus de 4’400 entreprises affiliées et un total du bilan d’environ 1,5 milliard de francs, la fondation collective a maintenant atteint une dimension remarquable. Cette situation permettra à Baloise de renforcer encore sa position sur le marché à l’avenir tout en continuant de proposer à ses clientes et clients une solution de prévoyance solide et adaptée à leurs besoins. L’évolution négative du marché au cours de l’exercice écoulé a toutefois également impacté les fondations semi-autonomes. C’est ainsi que Perspectiva a enregistré une performance négative d’environ 10%, certes meilleure que l’indice du marché, mais qui grève cependant les comptes de la fondation. Une part élevée d’assurés actifs et une stratégie de placement clairement définie permettent néanmoins à Baloise d’envisager l’avenir avec confiance, même dans une conjoncture marquée par les incertitudes. Pression continue sur les politiques Pour Baloise, le modèle de l’assurance complète constitue une solution adaptée à de nombreux besoins de ses clientes et clients. Les défis de la prévoyance professionnelle sont de taille et exigent une action d’urgence. La génération des baby-boomers approche de la retraite, ce qui génère des pertes en dépit de la baisse des taux de conversion des assurances. La réforme des retraites, objet de débats intenses depuis de longues années, est par conséquent indispensable et urgente. La proposition de réforme récemment approuvée par le parlement va dans le bon sens. La baisse du taux de conversion minimum légal à 6,0% en constitue un élément important pour Baloise. Contact

Baloise, Aeschengraben 21, CH-4002 Bâle

Internet: www.baloise.com

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: tél.: +41 58 285 82 14

Investor Relations: tél.: +41 58 285 81 81 À propos de Baloise



Chez Baloise tout est centré sur l’avenir. Nous faisons en sorte que demain soit plus facile, plus sûr et plus insouciant pour nos clientes et nos clients et en prenons dès aujourd’hui la responsabilité. Nous sommes plus qu’un assureur traditionnel. Avec nos solutions financières et assurancielles smart, que complètent une multitude de services innovants concernant l’habitat et la mobilité, c’est tout un univers de prestations de service que nous proposons. La loyauté, la fiabilité et la confiance sont, au quotidien, les éléments centraux de notre interaction avec nos parties prenantes En assurant les arrières financiers de nos clientes et nos clients nous leur donnons la possibilité de s’occuper de ce qui compte vraiment dans la vie et d’imaginer de quoi animer leur quotidien. En tant qu’entreprise européenne domiciliée à Bâle (Suisse) et ayant des filiales en Belgique, en Allemagne et au Luxembourg, Baloise agit depuis quelque 160 ans, avec actuellement 8’000 collaboratrices et collaborateurs. Au cours de l’exercice 2022, nous avons généré avec nos services un volume d’affaires d’environ 8,8 milliards de francs et un bénéfice de 548 millions de francs. L’action de la Baloise Holding SA (BALN) est cotée au SIX Swiss Exchange.

Fin du communiqué aux médias