Baloise enregistre un solide résultat, une génération de liquidités en hausse et un dividende supérieur

Les comptes annuels en bref

Le bénéfice actionnarial de l’exercice 2022 est de 548,0 millions de francs (2021: 588,4 millions de francs). La forte augmentation de l’inflation en 2022 notamment a généré des effets non récurrents dans le segment non-vie, qui ont grevé le bénéfice net de 37,2 millions de francs.



L’EBIT du segment vie s’est établi à un très bon niveau de 376,7 millions de francs, soit légèrement moins que l’année précédente, exceptionnellement fructueuse, (2021: 406,7 millions de francs).



Standard & Poor’s a confirmé la notation «A+» du groupe Baloise en juin 2022.



Vue d’ensemble des chiffres clés

En millions de francs au 31 décembre 2021 2022 Variation en % Volume d’affaires 9’591,1 8’760,9 -8,7 EBIT 722,5 705,3 -2,4 Bénéfice actionnarial 588,4 548,0 -6,9 Non-vie – Primes brutes émises 4’063,4 3’969,1 -2,3 Non-vie – EBIT 303,9 321,7 5,9 Non-vie – Taux sinistres-coûts (net) 92,6 % 91,9 % -0,7 % pt. Vie – Primes brutes émises 3’389,7 3’160,8 -6,8 Vie – Primes à caractère de placement 2’138,0 1’631,0 -23,7 Vie – EBIT 406,7 376,7 -7,4 Placements moyens de capitaux (assurance) 60’461,7 56’435,4 -6,7 Rendement net des placements (assurance) 2,2 % 2,00 % -0,2 % pt. Asset Management & Bank - EBIT 82,5 63,5 -23,0 Capitaux propres 7’299,9 4’552,1 -37,6 Taux SST (au 1er janvier) 220 % >230 % Génération de liquidités pour la holding 431 471 9,3 Dividende par action (brut) 7,0 7,4 5,7

Baloise affiche un succès prudent et durable dans un environnement exigeant

Avec 548,0 millions de francs, le bénéfice actionnarial de l’exercice 2022 est inférieur de 6,9 % à celui de l’année précédente (2021: 588,4 millions de francs). Les réserves qui ne sont plus nécessaires du fait de la vente prévisionnelle des activités d’assurance responsabilité civile hospitalière en Allemagne et des dissolutions, liées à l’évolution des taux d’intérêt, des réserves provenant des activités d’assurance accident-maladie en Suisse ont eu un effet positif exceptionnel sur le bénéfice. Le bénéfice a été grevé par des consolidations des réserves dues à la hausse de l’inflation. Au total, ces effets grèvent le bénéfice de 37,2 millions de francs. Le segment vie suisse en particulier a fortement contribué au bénéfice en profitant d’une augmentation des taux d’intérêt ainsi que des optimisations continues du portefeuille d’assurance vie. Au total, tous les secteurs d’activité ont participé au solide bénéfice de Baloise.

Le bénéfice avant impôts (EBIT) du groupe s’est établi à 705,3 millions de francs (2021: 722,5 millions de francs).



Le volume d’affaires du groupe diminue par rapport à l’année précédente en raison de décalages dans le segment vie traditionnel avec la prévoyance professionnelle, d’une baisse des volumes dans les activités d’assurance vie liées à des placements ainsi que d’effets de change. Globalement, il en résulte un recul de 8,7 % du volume d’affaires à 8’760,9 millions de francs (2021: 9’591,1 millions de francs). Ce recul s’élève à 5,1 % en monnaie locale.



Meilleure contribution du segment non-vie au résultat; taux sinistres-coûts grevé par une consolidation des réserves pour faire face aux effets de l’inflation

Dans le segment non-vie, une croissance organique positive a pu être atteinte sur tous les marchés après correction des effets de change. En francs, il en est résulté un recul de 2,3 % à 3’969,1 millions de francs (2021: 4’063,4 millions de francs), la croissance est de 2,4 % en monnaie locale.

Sur le marché suisse, les primes brutes émises ont augmenté d’un bon 2,7 % pour s’établir à 1’429,9 millions de francs (2021: 1’392,7 millions de francs).



L’unité belge a affiché une légère croissance de 0,7 % par rapport à l’année précédente en monnaie locale. En francs, il en est résulté un recul de 6,4 % à 1’538,9 millions de francs des primes brutes émises (2021: 1’644,3 millions de francs).



En Allemagne, nous avons réalisé une croissance intéressante de 5,2 % par rapport à l’année précédente en monnaie locale. En francs, il en est résulté un recul de 2,2 % à 802,5 millions de francs (2021: 821,0 millions de francs).

Au Luxembourg, le volume des primes brutes s’est établi à 141,8 millions de francs. En monnaie locale, cela correspond à une croissance de 2,7 %, en francs, à un recul de 4,5 % (2021: 148,5 millions de francs).



Le bénéfice avant impôts (EBIT) du segment non-vie a pu s’améliorer de 5,9 % à 321,7 millions de francs malgré les consolidations des réserves pour atténuer les effets de l’inflation (2021: 303,9 millions de francs). Les effets non récurrents mentionnés ci-avant grèvent le taux sinistres-coûts net de 1,4 point de pourcentage. La valeur a malgré tout pu s’améliorer à un bon 91,9 % (2021: 92,6 %), ce qui peut être dû à une charge de sinistres plus faible par rapport à l’année précédente d’une part et à des coûts moins élevés d’autre part.



De nouveau, une très bonne contribution au résultat dans le segment vie en raison de l’amélioration de la situation des taux d’intérêt et des optimisations du mix d’activités

Le volume d’affaires du segment vie a régressé de 13,3 % en francs, respectivement de 10,6 % en monnaie locale, à 4’791,8 millions de francs (2021: 5’527,7 millions de francs). La cause principale de ce recul est la tendance qui se manifeste dans le segment vie collective en Suisse, à savoir la préférence accordée aux solutions semi-autonomes par rapport au modèle d’assurance complète.

Nous prévoyons en conséquence une diminution des primes de 6,8 % à 3’160,8 millions de francs (2021: 3’389,7 millions de francs) dans le segment vie traditionnel, due en grande partie aux activités suisses, en recul de 7,9 % à 2’512,6 millions de francs (2021: 2’727,8 millions de francs).

En Allemagne, l’augmentation des nouvelles affaires dans les produits biométriques et la prévoyance vieillesse a permis d’obtenir une croissance des primes de 4,2 % à 385,4 millions de francs en monnaie locale (2021: 397,9 millions de francs). En francs, les primes ont subi un recul de 3,1 %.

En Belgique, les primes brutes émises dans le segment vie ont augmenté d’un bon 3,4 % pour s’établir à 195,7 millions de francs (2021: 189,3 millions de francs). Cette croissance correspond à un excellent 11,2 % en monnaie locale.

Au Luxembourg, les activités ont régressé, ce qui s’est traduit par un volume de primes de 66,9 millions de francs) (2021: 74,5 millions de francs).

Le volume des primes à caractère de placement est en net recul par rapport à l’année précédente avec une variation de -23,7 % et s’élevait à 1’631,0 millions de francs à la fin de l’année (2021: 2’138,0 millions de francs). Comme on a pu le constater dans un passé récent, l’activité «Freedom of Service», qui s’exerce principalement depuis le Luxembourg, réagit vivement et avec une grande volatilité aux incertitudes du marché. L’évolution des marchés des capitaux en 2022 et la grande incertitude due à la guerre en Europe se répercutent dans un net recul des primes pour l’exercice écoulé.

L’EBIT du segment vie a de nouveau pu se maintenir à un haut niveau en 2022 et s’est établi au très bon chiffre de 376,7 millions de francs au cours de l’exercice (2021: 406,7 millions de francs). Ce montant est légèrement inférieur à celui de l’année précédente, qui était cependant exceptionnellement élevé du fait de l’évolution très positive du marché des capitaux en 2021. Les optimisations continues du mix d’activités, les contributions au bénéfice de notre portefeuille immobilier et l’amélioration de la situation des taux d’intérêt ont permis de réaliser de nouveau une remarquable contribution au bénéfice en 2022.

En raison de la hausse des taux d’intérêt, la marge sur les nouvelles affaires dans le segment vie a augmenté à 53,5 % pour l’exercice 2022 (2021: 39,0 %).

La marge d’intérêt a progressé à un bon niveau de 117 points de base (2021: 108 points de base). Cette hausse résulte de l’augmentation des revenus courus alors que le taux garanti moyen s’est maintenu à un niveau similaire à celui de l’année précédente.

Le développement de la fondation collective Perspectiva a profité de la tendance vers des fondations collectives semi-autonomes et s’est déroulé de manière très satisfaisante en 2022. Au cours de la huitième année opérationnelle, le portefeuille client a pu de nouveau continuer à se développer et s’établit fin 2022 à 4’427 entreprises pour quelque 19’600 assurés et un patrimoine d’environ 1,4 milliard de francs. Malgré une conjoncture marquée par la prudence, la tendance s’oriente vers des solutions de prévoyance semi-autonomes.

Fonds d’assurance: un solide rendement des placements dans une conjoncture très difficile

La guerre en Ukraine et la hausse de l’inflation ont marqué l’économie mondiale l’année dernière. Cette situation a provoqué une forte augmentation des taux d’intérêt sur le marché obligataire. Le marché mondial des actions a par ailleurs perdu près de 20 % de sa valeur au cours de l’année. Malgré les difficultés de la conjoncture, il est possible d’enregistrer un bon résultat des placements sur les fonds d’assurance avec un montant de 1’123,0 millions de francs (2021: 1’351,2 millions de francs). Avec 1’085,7 millions de francs, il a même été possible, à la suite de la poursuite des redéploiements d’obligations en Private Debt, de maintenir le revenu couru au niveau de l’année précédente (2021: 1’088,0 millions de francs). Les corrections de valeur brutes sont supérieures de 76,9 millions de francs par rapport à l’année précédente et sont pour l’essentiel dues au recul du marché. Le bénéfice de 414,0 millions de francs enregistré au compte de résultat est satisfaisant à la lumière de ces évolutions (2021: 507,4 millions de francs). L’augmentation des coûts de couverture de change et le recul du taux de change EUR/CHF grèvent le résultat de 66,1 millions de francs supplémentaires par rapport à l’année précédente. Le rendement des placements sur les fonds d’assurance s’est toutefois avéré résilient avec 2,0 % (2021: 2,2 %). Les plus-values non réalisées ont chuté de 5,7 milliards de francs en raison de la forte augmentation des taux d’intérêts et des spreads ainsi que de la correction du marché des actions. La performance IFRS des fonds d’assurance (y compris les modifications nettes de la valeur des placements sans effet sur le résultat, mais hors modifications de la valeur des instruments de fonds de tiers détenus jusqu’à l’échéance) est de -8,1 %, c’est-à-dire inférieure à celle de l’année précédente, qui était de 1,4 %.

Le total des actifs sous gestion de l’Asset Management de Baloise s’élevait à 55,8 milliards de francs au 31 décembre 2022, ce qui correspond à une variation de valeur de -15,1 % par rapport à la valeur finale de 65,7 milliards de francs de l’année précédente. Ce recul s’explique par la hausse des taux d’intérêts et la dépréciation qui en est résultée sur le portefeuille obligataire pour les fonds d’assurance ainsi que par le repli des marchés des actions et la faiblesse du taux de change EUR/CHF. Un mix d’activités favorable a permis aux recettes de redevances de bien se maintenir par rapport à l’évolution des actifs sous gestion.



Croissance continue du secteur des clients tiers

La croissance a pu se poursuivre malgré un marché des placements généralement difficile. Le secteur des clients tiers a bénéficié de l’apport de nouveaux actifs nets d’un montant de 960 millions de francs en 2022. Cela correspond à la croissance de l’année précédente. En raison du marché, les actifs sous gestion ont enregistré une baisse de 5,9 %, passant de 13,4 milliards de francs à 12,6 milliards de francs. Pour les investisseurs institutionnels, nous avons notamment lancé avec succès une stratégie de marché privé pour les fonds de tiers infrastructurels, pour laquelle nous avons enregistré un premier closing d’un montant de 75 millions d'euros. Sous le signe de la nouvelle marque unique «Baloise», lancée pendant la période sous revue, la collaboration entre Asset Management et Bank a contribué à l’apport de nouveaux actifs nets cette année encore. 268,5 millions de francs d’actifs nous ont été confiés pour gestion pendant la période sous revue.



Un investissement attrayant depuis 160 ans – Baloise augmente son dividende, désormais porté à 7,40 francs, pour la treizième fois en vingt ans

Les fonds propres consolidés à la clôture annuelle 2022 ont baissé par rapport au montant calculé à la clôture semestrielle et s’élèvent à 4’552,1 millions de francs (30.06.2022: 5’021,0 millions de francs). Comme déjà signalé au mois d’août 2022, la hausse significative des taux d’intérêt au cours de l’année a entraîné une baisse de l’évaluation des placements à taux fixe, ce qui a eu à son tour un impact négatif sur les fonds propres au niveau comptable. Pendant ces dix dernières années, les fonds propres avaient eu tendance à se réévaluer continuellement du fait de la baisse des taux d’intérêt et de la hausse de l’évaluation des placements à taux d’intérêt plus attrayants qui en est résultée. Comme on pouvait s’y attendre, cet effet s’est inversé pour la première fois en 2022 en raison de la hausse durable des taux d’intérêt.



La dotation en capital de Baloise reste cependant confortable, comme l’a de nouveau confirmé Standard & Poor’s au mois de juin 2022 en attribuant la notation «A+» au groupe Baloise. Ils ont apprécié la remarquable capitalisation de Baloise, qui se situe au-dessus du niveau AAA selon le modèle de capital S&P, sa haute rentabilité opérationnelle, sa solide gestion des risques et sa forte position concurrentielle sur les marchés clés rentables. Il est possible de consulter le rapport complet sous www.baloise.com/ratings.



Un taux supérieur à 230 % est attendu au 1er janvier 2023 dans le Swiss Solvency Test (SST)*.



Au vu de sa forte rentabilité opérationnelle, le conseil d’administration de la Bâloise Holding SA se montre confiant en ce qui concerne la durabilité du succès de Baloise et proposera donc une augmentation de 0,40 franc du dividende pour le porter à 7,40 francs par action. Baloise aura ainsi augmenté son dividende à treize reprises au cours des 20 dernières années. L’augmentation annuelle moyenne du dividende sur les dix dernières années s’élève en l’occurrence à plus de 5 %, ce qui souligne notre attractivité d’investissement durable et fructueux.

*La publication du taux SST aura lieu fin avril 2023.

Poursuite de la croissance grâce aux innovations, notre stratégie commerciale durable continue de progresser, premières synergies de coûts visibles

Lors de la première année de notre programme stratégique «Simply Safe: Season 2», Baloise a gagné quelque 173’000 nouvelles clientes et nouveaux clients au total. Les initiatives en matière d’innovation des écosystèmes y ont également grandement contribué.



Les projets d’innovation et les écosystèmes Habitat et Mobilité ont réalisé un chiffre d’affaires de 82,5 millions de francs (2021: 70,4 millions de francs). L’assureur numérique de Baloise, FRIDAY, y a contribué de manière déterminante avec un volume de primes de 51,9 millions de francs. FRIDAY a enregistré une croissance de 5,9 % en monnaie locale.



Nous constatons par ailleurs les premières augmentations d’efficience, qui, ajustées à la croissance, s’élèvent à quelque 50 millions de francs depuis le lancement de la deuxième phase de Simply Safe.



En 2022, les critères de durabilité existants ont été affinés et intégrés dans des processus opérationnels supplémentaires. La qualité et l’applicabilité de ces critères ont été vérifiées à cette occasion. Un reporting plus transparent sur les critères de durabilité dans nos processus d’underwritting accompagne cette disposition. Nos directives pour un investissement responsable ont également été adaptées par prévoyance aux évolutions de la réglementation et mises en vigueur au 1er janvier 2023. Les notations ESG de MSCI et Sustainalytics se sont de nouveau améliorées en 2022. MSCI classe ainsi Baloise au deuxième meilleur niveau avec une notation de AA. Sustainalytics a encore abaissé l’exposition aux risques à 20,4 actuellement.



En 2022, Baloise est entrée dans la nouvelle phase stratégique Simply Safe: Season 2, qui durera jusqu’en 2025. Nous nous appuyons en l’occurrence sur les succès de la première phase stratégique et nous concentrons toujours sur les parties prenantes clientes et clients, actionnaires, collaboratrices et collaborateurs tout en nous fixant des objectifs ambitieux. Nous voulons, d’ici la fin de l’exercice 2025, acquérir au total 1,5 millions de nouvelles clientes et nouveaux clients, générer 2 milliards de francs de liquidités, dont 60 % à 80 % devront être versés sous forme de dividendes, et intégrer le top 5 % de tous les employeurs d’Europe. Nous avons évalué en 2022 un benchmark sensiblement élargi, avec des entreprises européennes de différentes industries, pour mesurer ce dernier objectif. L’évaluation initiale nous positionne dans le top 36 % de ces entreprises.



«Notre entreprise fête cette année son 160e anniversaire. Au cours de ce dernier siècle et demi, Baloise n’a cessé de démontrer sa propre résilience et sa capacité d’adaptation. Je suis convaincu que cela nous aidera, malgré les impacts de la guerre en Europe, de l’inflation persistante et des goulets d’étranglements de la chaîne logistique, à répondre aux attentes de toutes nos parties prenantes et à nous rattacher aux succès du passé pour l’avenir. Cela ne serait pas possible sans l’engagement quotidien de toutes nos collaboratrices et de tous nos collaborateurs, que je voudrais remercier chaleureusement pour tout le travail accompli», déclare le CEO Gert De Winter pour conclure.





