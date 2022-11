Baloise et UBS intensifient leur partenariat au sein de leur écosystème commun et accroissent leur participation dans Houzy

Bâle, 9 novembre 2022. Baloise et UBS consolident leur coopération stratégique au sein de leur écosystème commun «Home & Living» et augmentent leur participation dans la plateforme pour propriétaires de logement Houzy. Cette start-up accompagne les propriétaires de maison ou d’appartement dans tous les besoins concernant leur bien foncier.

En augmentant leur participation dans Houzy, Baloise et UBS renforcent leurs ambitions communes dans le domaine Home & Living. Les deux groupes ont déjà très tôt investi dans Houzy et ils ont acquis une expérience précieuse en tant que partenaires de financement et d’assurance. De la recherche d’un bien immobilier, de l’évolution à la valeur, du financement à l’analyse des besoins de rénovation, de la protection contre les risques jusqu’à l’entretien et à la modernisation, Houzy propose sur une seule plateforme l’ensemble de la gestion et de la planification d’une propriété immobilière en les combinant avec des conseils d’experts. Le tout proposé de manière digitale. Les deux partenaires veulent promouvoir conjointement le développement de cette plateforme.

«La participation majoritaire conjointe dans Houzy constitue une étape importante dans le développement du partenariat entre UBS et Baloise en matière d'écosystèmes. En association avec Houzy, nous allons désormais élaborer des solutions nouvelles et innovantes pour nos clientes et clients et leur permettre d’accéder encore plus facilement à des services concernant le logement en propriété», déclare Sabine Magri, COO d’UBS Switzerland.

«Après la coopération, récemment annoncée, de Baloise et d’UBS avec la plateforme de transactions immobilières Brixel, qui accompagne les propriétaires de logement lors de l’achat ou de la vente, nous allons maintenant, grâce aux compétences et aux prestations essentielles respectives des partenaires, poursuivre la digitalisation au sein de l’ensemble de l’écosystème», souligne Yannick Hasler, responsable de la clientèle privée de Baloise.

Les clientes et clients attendent des offres pratiques et globales qui les aident à répondre aux besoins liés à leur logement en propriété. La plateforme en ligne connecte intelligemment les données et en déduit des conseils individualisés pour chaque propriétaire immobilier. Houzy est la plateforme leader du secteur pour propriétaires de logement. Elle bénéficie d’une vaste expertise et d’une communauté en pleine croissance de plus de 110'000 utilisatrices et utilisateurs inscrits.

«Nous proposons aux propriétaires de logement des solutions intuitives et claires et nous nous positionnons pour les accompagner tout au long du cycle de vie d’un bien immobilier à usage propre. La coopération stratégique avec Baloise et UBS nous permet de créer une symbiose optimale afin de pouvoir offrir à nos clientes et clients actuels et futurs de multiples avantages grâce à des solutions complètes et globales», déclare Stefan Schärer, fondateur et président du conseil d’administration de Houzy.