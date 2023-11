La Bâloise Holding AG est une société basée en Suisse qui propose des solutions d'assurance et de prévoyance aux particuliers et aux entreprises. La société combine des services d'assurance et des services bancaires et est active en Suisse, en Allemagne, en Belgique et au Luxembourg. La société diversifie ses activités dans les secteurs Non-vie, Vie, Gestion d'actifs et services bancaires et Autres activités. Le segment Non-vie comprend les assurances accident et maladie, ainsi que les produits des secteurs responsabilité civile, automobile, biens et marine. Le segment Vie comprend, entre autres, les assurances génératrices de capital et les couvertures de risques. Le segment opérationnel Asset Management & Banking englobe les domaines de la gestion d'actifs liés à la banque ainsi que le domaine bancaire proprement dit. Le segment Autres activités comprend les sociétés d'investissement en actions, les sociétés immobilières et les sociétés de financement.

Secteur Assureurs et courtiers généralistes