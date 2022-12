Baloise investit dans la plateforme de données sur la mobilité Vianova

Bâle, le 23 décembre 2022. Baloise prend une participation dans la plateforme de données sur la mobilité Vianova, la principale plateforme collaborative de données sur la mobilité qui ouvre la voie à des transports urbains plus sûrs, connectés et durables pour tous.

Le logiciel d’analyse de la mobilité basé sur le cloud de Vianova propose un accès mis à jour quotidiennement aux données de mouvement de plus d’un million de véhicules connectés ainsi que du matériel installé dans les villes. Ces données permettent à différents groupes d’intérêts – gestionnaires de flotte, urbanistes, spécialistes des données ou assurances – de disposer d’informations précieuses sur le comportement d’une population en matière de mobilité. Cela permet ensuite de convertir ces données de mouvement en connaissances sur la mobilité et d’organiser la circulation urbaine de sorte qu’elle soit plus sûre, plus écologique et plus connectée.

Dans le cadre de son orientation stratégique «Simply Safe», Baloise poursuit le développement de son écosystème «Mobilité» et investit dans la start-up Vianova. Vianova promeut une collaboration efficiente entre les administrations publiques et les fournisseurs de mobilité privés en permettant un échange de données alliant simplicité et sécurité via sa plateforme.

Le partenariat de données: une base de solutions de mobilité innovantes

Au cours de ces dernières années, Vianova a développé d’étroites relations avec des villes du monde entier et a ainsi créé une base idéale pour proposer ses solutions de données à d’autres acteurs du domaine de la mobilité. La startup permet actuellement à plus de 150 clients internationaux – parmi lesquels des villes et des fournisseurs de mobilité en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande ainsi qu’au Moyen-Orient – d’analyser, visualiser et partager facilement des données de mobilité. Ayant pour priorité l’optimisation de la circulation urbaine, Vianova s’intègre de manière idéale dans l’écosystème de mobilité de Baloise, lequel se préoccupe déjà fortement du futur de la mobilité urbaine et dispose déjà différentes solutions. «Vianova a le potentiel pour agir en tant que facilitateur et amplificateur important dans notre écosystème de mobilité. Nous voulons ensemble évaluer des partenariats de données avec les entreprises de notre portefeuille ainsi qu’avec le cœur de métier (l’assurance) de Baloise», nous déclare Guillermo Forteza, Senior Investment Manager chez Baloise.

Thibault Castagne, CEO et cofondateur de Vianova, ajoute : «Nous sommes ravis d'avoir le soutien de Baloise. Nous sommes impatients de collaborer étroitement avec l'équipe et de bénéficier de son expertise. Cela nous permettra de nous développer en tant qu'entreprise et de continuer à travailler à la réalisation de notre objectif, qui est de résoudre les défis complexes du secteur des transports et de l'orienter ainsi vers une décarbonisation complète et la Vision zéro.»

Vianova a été fondée en 2019 à Paris par le CEO Thibault Castagne, le COO Thibaud Febvre et le CTO Frédéric Robinet. En plus de Baloise et des investisseurs actuels RATP Capital Innovation et Ponooc, La Poste Ventures de XAnge dispose désormais également d’une participation dans Vianova.