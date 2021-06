Bâloise : FRIDAY, assurtech de la Baloise, se lance sur le marché français et prépare la suite de son expansion

EQS Group-Ad-hoc: Baloise Holding AG / Mot-clé(s) : Autres

FRIDAY, assurtech de la Baloise, se lance sur le marché français et prépare la suite de son expansion



30.06.2021 / 06:58 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 18 du RC

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.



Bâle, 30 juin 2021. FRIDAY, assurtech de la Baloise, se lance aujourd'hui en France avec une assurance ménage multirisque. Il booste ainsi le développement d'une plateforme multi-pays et accélère du même coup sa croissance. Il s'agit maintenant d'examiner si, moyennant un tour de table de financement, l'assurtech souhaite s'ouvrir à de nouveaux investisseurs tiers. No 1 des assureurs numériques allemands, FRIDAY avait annoncé le 9 mars 2021, que, ayant réussi son lancement en Allemagne, il visait un nouveau marché. Et c'est en France qu'il se lance aujourd'hui, où l'on peut dès maintenant contracter sous www.gofriday.fr une assurance ménage multirisque. « La France est pour FRIDAY une étape importante sur le chemin devant faire de lui l'assureur numérique préféré de la clientèle européenne. Nous allons prendre maintenant la mesure du marché et viser d'autres pays européens », dit Christoph Samwer, le CEO de FRIDAY. Après avoir trouvé en 2019 en SevenVentures, le Media-4-Equity-Investor du groupe ProSiebenSat1, un partenaire solide en Allemagne, la Baloise et FRIDAY se demandent si FRIDAY souhaite s'ouvrir à de nouveaux investisseurs tiers. « Des partenaires stratégiques et des investisseurs pourraient nous valoir des plus-values et nous aider à réaliser la forte croissance que nous ambitionnons de même qu'à poursuivre le développement d'une plateforme multi-pays », explique le CEO de Baloise Group Gert De Winter. Contact

Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Bâle

Internet: www.baloise.com

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: tél.: +41 58 285 82 14

Investor Relations: tél.: +41 58 285 81 81 Plus qu'une compagnie d'assurances traditionnelle, Baloise Group concentre ses activités sur les besoins changeants de la société en matière de sécurité et de prestations de service à l'ère numérique. Les quelque 7700 collaborateurs de la Baloise mettent ainsi l'accent sur les souhaits de leurs clients. Un service clientèle optimal tout comme des produits et services innovants font de Baloise Group le premier choix de tous ceux qui souhaitent tout simplement se sentir en sécurité. Situé au c?ur de l'Europe avec son siège à Bâle, Baloise Group agit en tant que fournisseur de solutions de prévention, de prévoyance, d'assistance et d'assurance. Ses principaux marchés sont la Suisse, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. En Suisse, Baloise Group et la Baloise Bank SoBa collaborent en tant que prestataire de services financiers ciblés en combinant assurance et banque. Depuis son centre de compétence au Luxembourg, la Baloise offre des produits de prévoyance innovants aux clients privés à l'échelle européenne. L'action de la Bâloise Holding SA est cotée dans le segment principal de la SIX Swiss Exchange.

Fin du communiqué ad hoc