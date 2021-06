Bâloise : La Baloise couronnée compagnie d'assurance la plus innovante

Bâle, 4 juin 2021. La cérémonie de remise des Efma-Accenture Innovation in Insurance Awards du 3 juin 2021 en témoigne: la Baloise compte parmi les compagnies d'assurance les plus innovantes du monde. La Baloise a en effet obtenu un prix particulièrement convoité dans deux catégories. Le produit d'assurance modulaire pour plateformes de partage «Inshareance» et «Drive Electric» - une solution d'assurance spécifiquement conçue pour les voitures hybrides rechargeables et les voitures électriques - ont ainsi été primés tous les deux et l'ont emporté face aux 460 projets d'innovation présentés au total.

La Baloise remporte le premier prix dans la catégorie «Product & Service Innovation» et le deuxième prix dans la catégorie «Connected Insurance & Ecosystems» lors de la cérémonie de remise des Efma-Accenture Innovation in Insurance Awards. «Je suis très fier que la Baloise ait été distinguée par un Efma-Accenture Award pour deux projets simultanément. L'innovation fait partie intégrante de notre stratégie Simply Safe, avec laquelle nous voulons rendre plus simple et plus sûre la vie de nos clientes et clients. Nous développons en permanence notre modèle économique, en nous concentrant clairement sur le client, grâce à notre grande capacité d'innovation, fondée sur notre propre originalité et sur de précieuses coopérations avec nos partenaires. Ces distinctions nous confirment que nous sommes sur la bonne voie», se félicite Gert De Winter, CEO de Baloise Group.

«Inshareance» et «Drive Electric»: les projets récompensés en détail

La Baloise a déjà enregistré de grands succès aux Efma-Accenture Awards par le passé et en a maintenant obtenu l'or et l'argent de plus cette année. Elle a remporté la deuxième place avec «Inshareance», un projet suisse, dans la catégorie «Connected Insurance & Ecosystems». «Inshareance» est une solution d'assurance parfaitement adaptée aux modèles de partage, qui deviennent de plus en plus populaires. Les plateformes de partage permettent une utilisation partagée des biens, ce qui comporte des risques de dommages spécifiques. Pour couvrir ces risques, la Baloise a conçu avec «Inshareance» un produit modulaire pour les plateformes de partage numériques, basé sur des primes réduites et des contrats d'assurance en temps réel via l'API de la Baloise. «La solution Inshareance, que nous avons développée en étroite collaboration avec notre partenaire technologique KASKO et le Touring Club de Suisse, a déjà permis à plusieurs entreprises de partage - MyCamper par exemple - de créer un service d'assurance complet», nous déclare Yannick Hasler, responsable Clients privés de Bâloise Suisse.