Bâloise : La Baloise lance son propre accélérateur de mobilité

La Baloise lance son propre accélérateur de mobilité



28.05.2021 / 07:01



Bâle, le 28 mai 2021. C'est à grands pas que la Baloise développe ses écosystèmes Mobilité et Habitat. Et la voici maintenant qui, à l'adresse Mobility@Baloise, lance son propre accélérateur de mobilité pour hâter la maturation des idées novatrices dans son secteur mobilité. Cette initiative va la main dans la main avec le lancement de sa plateforme d'information www.baloise.com/mobility, qui est pour les start-up et les jeunes entrepreneurs le nouveau portail d'accès à l'écosystème Mobility@Baloise. Les start-up souhaitant participer à ce programme peuvent s'annoncer jusqu'à fin juin pour l'accélérateur de mobilité. Dans le cadre de sa phase stratégique « Simply Safe », c'est à marches forcées que la Baloise pilote depuis 2017 l'innovation dans ses secteurs Mobilité et Habitat. Elle applique en la matière un processus d'innovation hautement structuré, donnant le choix entre cinq modèles de collaboration sur lesquels reposent toutes ses initiatives d'innovation de ces dernières années, à savoir : incuber, acquérir, investir, coopérer et nouer des partenariats­. En collaboration avec le conseiller en innovation stratégique Spark Works et son dérivé « Sparkademy » la Baloise lance à présent un appel à participer à son programme d'accélérateur de mobilité de dix semaines s'adressant par sa logique d'innovation à des start-up débutantes. Sparkademy propose un programme didactique structuré, basé sur des principes innovants, que les start-up exécutent selon un schéma de résolution de problèmes. « Ce genre de programme a pour objectif des résultats concrets et encourage de surcroît une véritable culture de l'innovation », dit Patrick Wirth, responsable de l'écosystème Mobilité. « En appelant à participer à Mobility@Baloise, nous espérons surtout convaincre des qualités de l'écosystème de la Baloise des start-up de la scène européenne de la mobilité se trouvant au stade de prédémarrage ou de démarrage. » À la fin du programme, la Bâloise évaluera les idées de mobilité sélectionnées en collaboration avec les équipes de démarrage respectives et fournira des fonds pour le développement ultérieur des produits viables minimaux (MVPs) créés. Les start-up ayant pour centre d'activité « la mobilité comme service », « les services d'économie partagée », les services B2B[2C] pour flottes de véhicules ainsi que d'autres prestations axées sur la mobilité sont priées de poser leur candidature au programme d'accélérateurs d'ici à fin juin 2021 à l'adresse www.baloise.com/mobility.

