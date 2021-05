Bâloise : La Baloise renforce ses écosystèmes en entrant au capital de Kuno

EQS Group-Ad-hoc: Baloise Holding AG / Mot-clé(s) : Autres

La Baloise renforce ses écosystèmes en entrant au capital de Kuno



18.05.2021 / 07:00 CET/CEST

Bâle, 18 mai 2021. La Baloise entre au capital de KUNO GmbH, une start-up berlinoise proposant aux entreprises des prestations financières et de gestion du personnel. Des finances et de la comptabilité à la gestion du personnel et à la comptabilité des salaires, en passant par le controlling et le reporting, KUNO propose aux entreprises et aux start-up tous les services ayant trait à la gestion du back-office. En renforçant les entreprises de ses écosystèmes et en élargissant l'offre de services des entreprises en portefeuille d'une composante supplémentaire, la Baloise fait passer ses écosystèmes au niveau suivant. La Baloise prend une participation minoritaire à KUNO, un prestataire de solutions intégratives entièrement numérisées dédiées à la gestion des finances et du personnel. Les processus finances et HR sont pour les petites PME des processus complexes, manuellement coûteux et inefficaces, qui, très souvent, ne sont pas intégrés. D'où des coûts élevés pour les entreprises. Exploitant sa propre plateforme, KUNO prend en charge la totalité des opérations de back-office. L'entreprise a été fondée en janvier 2021, avec finleap, l'écosystème fintech No 1 d'Europe, dont le siège se trouve à Berlin.



« Nous apprécions beaucoup les synergies se développant avec les écosystèmes de la Baloise et sommes convaincus que, permettant à ses start-up de se consacrer aux tâches essentielles alors que nous nous occupons du reste, nos prestations feront progresser la communauté Baloise sur le marché allemand », a dit Katharina Jung, fondatrice et CEO de KUNO.



En poursuivant sa stratégie Simply Safe, la Baloise fait de ses écosystèmes Home et Mobilité des axes stratégiques lui permettant d'ajouter à son c?ur de métier des activités répondant aux nouveaux besoins des clients de l'âge numérique. « Prendre une participation à KUNO signifie pour nous donner une assise solide à notre large conception des écosystèmes. Nous sommes en train de bâtir un système englobant partenaires et entreprises et leur permettant, en s'aidant les uns les autres, de mieux réussir. Par exemple en échangeant entre eux des services ou en développant des solutions globales faisant que les clients s'attachent durablement à nos écosystèmes. Il en résultera une valeur ajoutée dont tout le monde profitera », dit Patrick Wirth, responsable de l'écosystème Mobilité de la Baloise. Autres informations

La société KUNO GmbH est un prestataire de solutions intégratives entièrement numérisées, dédiées à la gestion des finances et du personnel. Son offre s'adresse aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux start-up cherchant pour leurs processus administratifs une solution intégrative simple et numérisée. Fondée en janvier 2021, l'entreprise soutient déjà une vingtaine de clients de toute l'Allemagne. Pour faire vivre sa devise « providing one solution, so you can focus on what you love », KUNO développe une plateforme centrée sur les clients. KUNO GmbH, dont le siège se trouve à Berlin, compte environ 15 collaborateurs (état en mai 2021). Contact

