Baloise Holding AG / Mot-clé(s) : Développement durable

Baloise parmi les 25 entreprises cotées en bourse les plus durables de Suisse



19.09.2022 / 07:00 CET/CEST



Bâle, 19 septembre 2022. L’action Baloise a été intégrée à la date de ce jour dans l’indice de durabilité SXI Switzerland Sustainability 25 de la Bourse suisse. Cet indice mesure l’évolution en valeur des 25 entreprises suisses qui obtiennent la meilleure évaluation en matière de durabilité selon les critères de notation de l’impact ESG de l’agence Inrate. L’indice SXI Switzerland Sustainability 25 Index (SSUSTX) mesure l’évolution en valeur des entreprises suisses à classer comme particulièrement durables selon les critères de notation d’Inrate. Les 25 entreprises ayant obtenu le plus grand nombre de points en se basant sur l’indice SMI Expanded sont en l’occurrence sélectionnées. La composition de l’indice est actualisée chaque année au mois de septembre. «Nous sommes très heureux de notre intégration dans l’indice SXI Switzerland Sustainability 25 et nous voyons ainsi renforcés dans notre approche globale de la durabilité», déclare Kim Berrendorf, responsable Durabilité chez Baloise, au sujet de cette intégration. La notion de durabilité est bien ancrée dans la stratégie de l’entreprise Le concept de durabilité est solidement ancré dans notre stratégie d’entreprise «Simply Safe». C’est ainsi que nous appliquons depuis 2022 des critères environnementaux, des critères sociaux et des critères de gouvernance d’entreprise (facteurs ESG) dans nos règles de souscription. Nous adoptons également une démarche durable en ce qui concerne l’achat de biens matériels et l’utilisation des ressources, lesquels requièrent des principes de durabilité au niveau des prestations de tiers dans notre politique d’approvisionnement. Par ailleurs, nous investissons nos avoirs d’assurance et les dépôts de nos clients en toute conscience de nos responsabilités. Nous sommes convaincus que cela a un effet positif sur le profil rendement/risque de nos processus d’investissement et que nous pouvons réduire les risques écologiques et sociaux ainsi que ceux relevant du domaine de la gouvernance d’entreprise (risques ESG), qui ont un impact financier important. Contact

Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Bâle

Internet: www.baloise.com

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: tél.: +41 58 285 76 09

Investor Relations: tél.: +41 58 285 81 81 Plus qu’une compagnie d’assurances traditionnelle, Baloise Group concentre ses activités sur les besoins changeants de la société en matière de sécurité et de prestations de service à l’ère numérique. Les quelque 7'900 collaborateurs de Baloise Group mettent ainsi l’accent sur les souhaits de leurs clients. Un service clientèle optimal tout comme des produits et services innovants font de Baloise Group le premier choix de tous ceux qui souhaitent tout simplement se sentir en sécurité. Situé au cœur de l’Europe avec son siège à Bâle, Baloise Group agit en tant que fournisseur de solutions de prévention, de prévoyance, d’assistance et d’assurance. Ses principaux marchés sont la Suisse, l’Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. En Suisse, elle agit en tant que prestataire de services financiers ciblés en combinant assurance et banque. Depuis son centre de compétence au Luxembourg, Baloise Group offre des produits de prévoyance innovants aux clients privés à l’échelle européenne. L’action de la Bâloise Holding SA est cotée dans le segment principal de la SIX Swiss Exchange.

Fin du communiqué aux médias