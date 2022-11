Baloise prévoit un exercice solide avec une génération de liquidités satisfaisante

Baloise Holding AG / Mot-clé(s) : Déclaration intermédiaire

Bâle, le 17 novembre 2022. «Une année riche en événements touche à sa fin et il apparaît que nous pourrons être satisfaits de ce que nous avons réalisé. Malgré les défis macroéconomiques, nous progressons dans le segment attractif des affaires non-vie et attendons un bon résultat dans le segment vie. Nous avons une rentabilité opérationnelle élevée, une capacité prononcée à générer des liquidités et une capitalisation toujours importante. Fin octobre dernier, nous avons par ailleurs lancé avec succès la marque unique 'Baloise' dans toutes nos sociétés nationales et je sens déjà la dynamique impulsée par ce projet historique. Cette nouvelle identité nous permet de renforcer notre présence sur nos marchés et de donner à Baloise un caractère plus diversifié et plus moderne qui reflète encore mieux la culture de notre entreprise. Baloise s’affirme ainsi comme un partenaire solide et fiable pour ses clientes et clients ainsi que pour ses collaboratrices et collaborateurs et comme un investissement attractif et durable pour ses actionnaires.» Gert De Winter, CEO Baloise Vue d’ensemble des neufs premiers mois de 2022

Du fait d’un volume de primes plus faible dans le secteur vie traditionnel, le volume d’affaires se monte à 7'005,5 millions de CHF. Ce qui correspond, après correction des effets monétaires, à un repli de 5,4% (en CHF: -8,5%).



Le volume des primes du segment non-vie a augmenté de 1,9% en monnaie locale pour atteindre 3'302,4 millions de CHF. En CHF, la croissance est en recul de 2,0%.



L’on s’attend à une forte contribution, plus de 300 millions de CHF, du segment vie à l’EBIT.



Le taux SST se maintient au niveau élevé de la clôture semestrielle, de l’ordre de 230% au 30 septembre 2022 (220% au 01.01.2022).



Augmentation de la participation dans Houzy et consolidation du partenariat avec UBS.



Amélioration de la notation ESG de MSCI, qui passe de «A» à «AA», et poursuite de l’intégration des critères ESG dans nos processus opérationnels.



Réussite du lancement de la marque unique «Baloise» sur tous les marchés clés. Bonne croissance et solide taux sinistres-coûts en vue

Grâce à une croissance organique, le volume des primes du segment non-vie a pu enregistrer au cours des neufs premiers mois une augmentation, après correction des effets monétaires, de 1,9% à 3'302,4 millions de CHF. Ce qui correspond, en CHF, à un recul de 2,0% (même période de l’année précédente: 3'370,7 millions de CHF). Toutes les sociétés nationales ont contribué à la croissance positive en monnaie locale. Les neufs premiers mois de 2022 présentent un niveau normal quant à la fréquence des sinistres, nous nous attendons toutefois à une hausse des coûts en raison de l’inflation, à laquelle nous avons en partie fait face avec les premières augmentations de primes. La qualité exceptionnelle de notre portefeuille nous permet d’être convaincus de pouvoir atteindre un bon taux sinistres-coûts, au niveau de la clôture semestrielle 2022. Très bonne contribution au bénéfice, plus de 300 millions de CHF, attendue dans le segment vie

Le volume des primes du segment vie a baissé de 7,1% en CHF, respectivement de 5,9% après correction des effets monétaires, pour s’établir à 2'551,7 millions de CHF (même période de l’année précédente: 2'747,1 millions de CHF). L’optimisation conséquente du portefeuille vie et la hausse des taux d’intérêt nous permettent de nous attendre à une très bonne contribution de l’EBIT du segment vie, plus de 300 millions de CHF, malgré les exigences des marchés des capitaux. En raison d’un contexte d’investissement difficile, les primes à caractère de placement (PmA) du groupe ont diminué de 25,2% en CHF, respectivement de 20,6% en monnaie locale, pour atteindre 1'151,4 millions de CHF. La solution de prévoyance semi-autonome «Baloise Perspectiva» se réjouit de continuer de bénéficier d’une forte demande. Rien qu’au cours de cette année, 761 nouvelles entreprises se sont affiliées à Perspectiva, qui compte dorénavant 4'562 entreprises, pour 19'119 bénéficiaires, parmi ses clients à la fin du mois de septembre. Un taux SST de l’ordre de 230% et la notation «A+» de Standard & Poor's attestent d’une forte capitalisation

Même dans un contexte actuellement difficile, Baloise s’avère une entreprise solide, disposant de moyens financiers importants. Le taux SST était de l’ordre de 230% fin septembre 2022. Il était de 220% au 1er janvier 2022. Standard & Poor’s a par ailleurs confirmé la notation «A+» du groupe Baloise au mois de juin 2022. Le rapport complet peut se consulter sur www.baloise.com/ratings. Une capitalisation toujours aussi forte et une capacité constante à générer des liquidités confirment que Baloise constitue un titre à dividende fiable et nous permettent de poursuivre notre politique de dividendes attractive des années passées. Intensification de la collaboration de Baloise, UBS et Houzy

Baloise et UBS ont annoncé qu’elles allaient poursuivre le développement de leur coopération stratégique au sein de leur écosystème commun «Home & Living» et ont augmenté leur participation dans la plateforme pour propriétaires de logement Houzy. Après la récente annonce de la collaboration de Baloise et UBS avec la plateforme de transactions immobilières Brixel, qui accompagne les propriétaires de logement lors de l’achat ou de la vente, nous allons maintenant, grâce aux compétences et prestations essentielles respectives des partenaires, poursuivre la numérisation au sein de l’ensemble de l’écosystème «Home» de Baloise. Améliorations continues de la gestion ESG

Nous continuons de travailler intensément à l’intégration des critères ESG dans nos processus opérationnels, par exemple dans la souscription et dans les achats. Cette démarche est de plus en plus appréciée en externe. L’agence de notation reconnue au niveau international MSCI a par ailleurs augmenté la notation ESG de Baloise pour la deuxième fois consécutive. La notation ESG de Baloise est passée de A à AA, le deuxième niveau le plus élevée de l’échelle de notation, et reconnaît ainsi, entre autres, la qualité de la gouvernance d’entreprise de Baloise, au tout premier rang par rapport à un groupe de référence international. MSCI souligne les évolutions positives dans l’organisation du conseil d’administration de Baloise. Baloise a également amélioré sa gestion des talents et instauré des initiatives visant à réduire les risques climatiques. L’action Baloise a en outre été intégrée au mois de septembre 2022 dans l’indice de durabilité SXI Switzerland Sustainability 25 de la bourse suisse. Cet indice mesure l’évolution en valeur des 25 entreprises suisses qui obtiennent la meilleure évaluation en matière de durabilité selon les critères de notation de l’impact ESG de l’agence Inrate Une marque unique sur tous les marchés clés: rebranding réussi de Baloise

Après environ trois mois de travail intense sur le projet, nous avons lancé fin octobre dernier notre nouvelle image de marque et nous présentons depuis lors dans l’ensemble du groupe sous le nom unique de «Baloise». La campagne de lancement «Parfois ça marche, parfois on apprend» démarre sur nos marchés clés et nos sites Internet unifiés sont en direct. Ce rebranding nous a permis de nous rapprocher en tant que groupe Baloise. C’est un signal fort que nous envoyons à nos parties prenantes, qui simplifie énormément les choses pour nos clientes et clients et crée de la valeur ajoutée dans différentes dimensions économiques. Volume d’affaires au 30 septembre 2022 (year to date) En millions de CHF, bruts,

variations en %

LC = monnaie locale Suisse Allemagne Belgique Luxembourg Groupe Total Vie 2'047,8 285,7 144,0 74,1 0,1 2'551,7 en CHF -8,9% -3,3% 4,9% 12,5% -20,6% -7,1% en LC -8.9% 3,0% 11,8% 19,8% -20,6% -5,9% PmA* 63,3 138,6 271,3 678,2 - 1'151,4 en CHF -13,2% -3,3% -9,4% -33,7% - -25,2% en LC -13,2% 3,0% -3,5% -29,4% - -20,6% Non-vie 1'296,6 654,9 1'193,6 113,3 44,0 3'302,4 en CHF 2,1% -2,3% -6,0% -3,8% 2,3% -2,0% en LC 2,1% 4,1% 0,1% 2,5% 8,9% 1,9% Total 3'407,7 1'079,2 1'608,8 865,6 44,1 7'005,5 en CHF -5,1% -2,7% -5,7% -28,3% 2,2% -8,5% en LC -5,1% 3,7% 0,4% -23,6% 8,8% -5,4% *Primes à caractère de placement.

