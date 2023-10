Baloise Holding AG / Mot-clé(s) : Autres

Baloise prolonge son partenariat stratégique de sponsoring avec la Baloise Session



23.10.2023 / 08:00 CET/CEST



Bâle, le 23.10.2023. Baloise prolonge de quatre années supplémentaires, jusqu’en 2029, son engagement de Presenting Sponsor de la Baloise Session. Baloise renforce ainsi son orientation stratégique de sponsoring dans le domaine de la musique. Baloise soutient la musique en Suisse et agit dans ce cadre non seulement en tant que sponsor de la Baloise Session, mais encore en tant qu’organisateur de ses propres concerts et de sa propre tournée de concerts dans la Suisse entière. Baloise et la Baloise Session se félicitent de pouvoir prolonger jusqu’en 2029 leur partenariat instauré en 1998. Nous constituons ainsi une base idéale pour poursuivre le développement à long terme de notre festival de musique avec la sécurité de planification nécessaire. Ensemble, nous créons une plateforme musicale unique en son genre pour offrir des émotions et des moments inoubliables. La Baloise Session est l’un des festivals de musique les plus renommés de Suisse. La combinaison unique d’artistes de classe internationale et d’une atmosphère club intime a fait de cet événement musical une attraction annuelle pour le public. «Ce partenariat de 25 ans avec Baloise est marqué par un engagement réciproque, une évolution continue et une confiance mutuelle. Que demander de plus?», se réjouit Beatrice Stirnimann, CEO de la Baloise Session. Clemens Markstein, CEO de Baloise en Suisse ajoute: «Nous sommes fiers de notre partenariat avec la Baloise Session. La musique est une émotion tangible et doit continuer de nous accompagner à de nombreux niveaux à l’avenir également.» «Nous nous félicitons des nombreuses années supplémentaires de coopération et de la musique fantastique à venir», complète Marc Hallauer, Head of Live Communication chez Baloise. Contact

Chez Baloise tout est centré sur l’avenir. Nous faisons en sorte que demain soit plus facile, plus sûr et plus insouciant pour nos clientes et nos clients et en prenons dès aujourd’hui la responsabilité. Nous sommes plus qu’un assureur traditionnel. Avec nos solutions financières et assurancielles smart, que complètent une multitude de services innovants concernant l’habitat et la mobilité, c’est tout un univers de prestations de service que nous proposons. La loyauté, la fiabilité et la confiance sont, au quotidien, les éléments centraux de notre interaction avec nos parties prenantes En assurant les arrières financiers de nos clientes et nos clients nous leur donnons la possibilité de s’occuper de ce qui compte vraiment dans la vie et d’imaginer de quoi animer leur quotidien. En tant qu’entreprise européenne domiciliée à Bâle (Suisse) et ayant des filiales en Belgique, en Allemagne et au Luxembourg, Baloise agit depuis quelque 160 ans, avec actuellement 8’000 collaboratrices et collaborateurs. Au cours de l’exercice 2022, nous avons généré avec nos services un volume d’affaires d’environ 8,8 milliards de francs. L’action de la Baloise Holding SA (BALN) est cotée au SIX Swiss Exchange.

