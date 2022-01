Baloise simplifie son monde des marques et se positionne pour l'avenir

«?2022 sera pour Baloise une année historique. Non seulement nous entamerons la phase stratégique 'Simply Safe: Season 2', mais nous en profiterons pour repositionner la Baloise en tant que marque. Les investissements consacrés ces dernières années à notre culture d'entreprise et à nos prestations de service nous obligent à adapter notre positionnement à ce qu'est devenue la Baloise. L'objectif stratégique consistant à donner à nos clients une sécurité dans la simplicité doit être encore plus perceptible dans nos produits et nos services, de même que dans la marque sous laquelle agit notre groupe et qui sera dorénavant la marque 'Baloise'?», dit, visiblement réjoui, le CEO du Groupe Gert De Winter.

Le nouveau positionnement repose sur un thème qu'ont à c?ur tous les assureurs et tous les prestataires de services financiers, à savoir un présent et un avenir sûrs pour toutes nos collaboratrices et tous nos collaborateurs, pour nos clients, nos partenaires ainsi que pour la société dans laquelle nous travaillons et nous vivons.

Le rebranding comme moteur stratégique

Gert De Winter explique ainsi ce que sera l'essence du nouveau branding : «?Ce que doit montrer la nouvelle marque est que nous ne cessons pas de nous développer et de diversifier notre c?ur de métier. Nous trouvons des moyens et des solutions permettant de prendre encore meilleur soin de nos clients. Nous choisissons pour les prestations d'assurance et les services financiers des approches personnalisées, en nous disant que ce qui compte dans la vie est le souci de l'autre et la cohésion, la fiabilité, la loyauté et la confiance. Et ce que nous souhaitons en tant que partenaires de nos clients est qu'ils se sentent bien et qu'ils vivent au mieux leur vie pendant que nous couvrons leurs arrières. Voilà ce que nous sommes, une entreprise unie, fière de son passé, confiante en son avenir et prête à en faire quelque chose de dynamique.?»

Pour être parés pour l'avenir, nous nous sommes donnés une nouvelle identité visuelle et un nouveau ressenti de marque. Une identité qui active notre stratégie, qui précise qui nous sommes et ce que nos parties prenantes peuvent attendre de nous. Une identité qui nous aide davantage à nous différencier de la masse, à susciter l'intérêt de collaboratrices et de collaborateurs, de clients, de partenaires et d'investisseurs potentiels ainsi qu'à attirer l'attention de groupes cibles existants. Sans oublier que la simplification de la marque nous donne la possibilité de profiter de synergies avec l'extérieur, de simplifier la collaboration interne et de renforcer la reconnaissance de la marque.

Simplification du monde des marques et nouveau logo

Du rebranding résulte un visuel de marque dynamique et numérique, frais et attractif, que lui confèrent de nouveaux éléments visuels ainsi qu'un logo plus élaboré.

Des couleurs vives, un univers visuel authentique et reconnaissable ainsi qu'une expression de marque affirmée complètent ce nouveau look.

De toute l'histoire du groupe Baloise, c'est la première fois que nous réunissons sous une même marque toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs de l'entreprise, tous les pays,Basler Versicherungen, Baloise Bank SoBa, Baloise Asset Management, Bâloise Assurances, Basilese Assicurazioni ainsi que Baloise Insurance. C'est une nouvelle ère que nous inaugurons ainsi. Il s'agit maintenant de rendre ce développement visible. Ceci grâce à une identité de marque moderne, optimiste et unifiée.

Le rebranding sera préparé en cours d'année, de façon à pouvoir dévoiler progressivement, dès l'automne 2022, la nouvelle image de marque de Baloise.