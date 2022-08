Baloise Holding AG / Mot-clé(s) : Fusions & Acquisitions

Baloise vend son portefeuille en run-off allemand



15.08.2022 / 07:00 CET/CEST



Bâle, 15 août 2022. Baloise vend en Allemagne un portefeuille d’assurance responsabilité civile hospitalière en run-off à la société Bothnia International Insurance Company Ltd., une filiale de Compre, société basée aux Bermudes. Le closing de la transaction est attendu pour le second semestre 2022. La société Basler Sachversicherungs-AG en Allemagne vend son portefeuille d’assurance responsabilité civile hospitalière en run-off. Le portefeuille est déjà fermé aux affaires nouvelles depuis 2018.

La vente englobe la totalité du portefeuille d’assurance responsabilité civile hospitalière de la Basler Sachversicherungs-AG en Allemagne, avec des provisions d’un montant d’environ 200 millions d’euros. L’acquéreuse du portefeuille est la société Bothnia International Insurance Company Ltd., siège social en Finlande, membre du groupe Compre. La cession est soumise à l’approbation de l’Autorité fédérale allemande de supervision financière (BaFin). Les parties ont convenu de ne pas divulguer le prix de la transaction. Le suivi des clients actuels en ce qui concerne le règlement des sinistres continue d’être assuré par la société Ecclesia Gruppe Assekuranz Service GmbH, siège social à Detmold (Allemagne). Contact

Investor Relations: tél.: +41 58 285 81 81 Plus qu’une compagnie d’assurances traditionnelle, Baloise Group concentre ses activités sur les besoins changeants de la société en matière de sécurité et de prestations de service à l’ère numérique. Les quelque 7'900 collaborateurs de Baloise Group mettent ainsi l’accent sur les souhaits de leurs clients. Un service clientèle optimal tout comme des produits et services innovants font de Baloise Group le premier choix de tous ceux qui souhaitent tout simplement se sentir en sécurité. Situé au cœur de l’Europe avec son siège à Bâle, Baloise Group agit en tant que fournisseur de solutions de prévention, de prévoyance, d’assistance et d’assurance. Ses principaux marchés sont la Suisse, l’Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. En Suisse, elle agit en tant que prestataire de services financiers ciblés en combinant assurance et banque. Depuis son centre de compétence au Luxembourg, Baloise Group offre des produits de prévoyance innovants aux clients privés à l’échelle européenne. L’action de la Bâloise Holding SA est cotée dans le segment principal de la SIX Swiss Exchange.

