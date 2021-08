Bâloise voit son bénéfice net rebondir au premier semestre

Zurich (awp) - L'assureur Bâloise a enregistré un solide rebond de son bénéfice net sur les six premiers mois de l'année. Les dégâts liés aux intempéries du mois de juin ont toutefois coûté cher à l'assureur et cela devrait encore être le cas pour la deuxième moitié de l'année.

Le bénéfice actionnarial a atteint 302,3 millions de francs suisses, porté par la reprise des marchés et la remontée des taux. Cela correspond à un bond de 70,1% par rapport à la même période un an plus tôt, durant laquelle la mauvaise tenue des marchés financiers et les charges liées à la pandémie avaient pesé.

Les dégâts liés aux intempéries du mois de juin en Suisse se sont soldés par une perte nette de 40,1 millions, entraînant un ratio combiné détérioré à 92,3%. La pénalisation liée aux intempéries a représenté 2,1 points de pourcentage.

Le volume d'affaires a progressé de 9,2% à 5,89 milliards. Outre une "bonne croissance organique", l'intégration intégrale du portefeuille non-vie d'Athora en Belgique ainsi que la forte croissance des primes à caractère de placement ont soutenu la performance, précise le communiqué. Le volume de primes du segment non-vie a augmenté de 8,2 %, à 2,62 milliards, tandis que les primes brutes du segment vie ont progressé de 2,4%, à 2,22 milliards.

Alors que le bénéfice net et les primes brutes ont surpassé les attentes des analystes consultés par AWP, ces derniers s'attendaient à mieux concernant le ratio combiné.

Au deuxième semestre, les charges nettes sont escomptées à 100 millions, toujours à cause des intempéries en juin et les dégâts provoqués.

