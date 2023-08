Baloise Holding AG / Mot-clé(s) : Autres/Étude

Best practice pour recruter avec succès des collaborateurs en période de pénurie de personnel qualifié: analyse de Baloise et série de webinaires pour PME



15.08.2023 / 09:00 CET/CEST



Bâle, le 15 août 2023. La pénurie de personnel qualifié a atteint un niveau record en Suisse en 2022. Cette situation place les employeurs face à de gros défis. De nouvelles stratégies sont nécessaires – notamment au niveau des PME – pour que les entreprises puissent recruter avec succès même en période de pénurie de personnel qualifié. Baloise a élaboré à ces fins une analyse qui montre où s’effectue la recherche d’emploi, quelle est l’importance des réseaux sociaux dans le recrutement de collaborateurs et quels facteurs contribuent à attirer et fidéliser le personnel qualifié. Baloise traitera ces thèmes en détail le 24 août 2023 dans le cadre d’une série de cinq webinaires et donnera aux PME intéressées des conseils et astuces pour recruter les collaboratrices et collaborateurs appropriés. Le marché du travail suisse est en général considéré comme stable avec un taux de chômage relativement faible. Les entreprises sont cependant confrontées à une évolution inquiétante: la pénurie de personnel qualifié en Suisse a atteint un nouveau pic en 2022. L’indice de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée – le nombre de postes vacants proposés par rapport au nombre de demandeurs d’emploi – était supérieur d’environ 21 points de pourcentage au niveau d’avant la crise de 2019. Il existe donc une divergence entre l’augmentation du nombre de postes proposés et le nombre disponible de demandeurs d’emploi.

La pénurie de personnel qualifié représente un défi majeur pour les PME La pénurie de personnel qualifié constitue une dure réalité pour les PME en Suisse: les deux tiers des PME ont ainsi eu du mal à pourvoir leurs postes vacants avec des candidates ou candidats appropriés au cours des trois dernières années. Dans ce contexte, il est impératif pour les entreprises d’attirer de manière ciblée l’attention du personnel qualifié recherché. Mais comment y parvenir? À cet effet, Baloise a, en coopération avec Statista, élaboré une analyse (en allemand) gratuite qui montre où s’effectue la recherche d’emploi, quel rôle jouent les réseaux sociaux dans le recrutement de collaborateurs et quels critères contribuent à attirer des collaboratrices et collaborateurs qualifiés et à les fidéliser à long terme. «En tant que partenaire fiable, nous voulons être aux côtés des PME au-delà des activités d’assurance traditionnelles. Notre objectif consiste à répondre aux besoins multiples des PME en leur proposant les outils nécessaires et des solutions innovantes dans différents domaines afin qu’elles puissent affronter l’avenir sereinement», nous déclare Manuel Thomas, Senior Online Marketing Manager, responsable de la campagne au sein de l’équipe agile PME.

Série de webinaires: recrutement de collaborateurs en période de pénurie de personnel qualifié Afin d’approfondir le thème «Recrutement de collaborateurs en période de pénurie de personnel qualifié» et d’échanger directement avec les PME intéressées, Baloise organise en août un événement en ligne d’une journée (en allemand). Dans le cadre de cinq webinaires gratuits, Baloise donnera de nombreux conseils sur la manière dont les PME peuvent trouver les collaboratrices et collaborateurs appropriés ainsi que des réponses aux questions suivantes: Que signifie la pénurie actuelle de personnel qualifié pour les PME en Suisse?

Que doivent proposer les PME pour attirer les meilleurs talents?

Où et comment les postes doivent-ils être proposés?

Sur quelle plateforme de réseau social, et quand, doit-on être actif en tant qu’employeur?

Comment attirer les apprenant·es de la génération Z? Les cinq webinaires auront lieu le jeudi 24 août 2023, entre 09h00 et 15h45, en ligne sur YouTube, en allemand. Les participant·es auront dans le livestream la possibilité de poser des questions aux expert·es de Baloise et de WebStages. Toutes les informations sous: www.baloise.ch/mitarbeiterrekrutierung. Contact

Chez Baloise tout est centré sur l’avenir. Nous faisons en sorte que demain soit plus facile, plus sûr et plus insouciant pour nos clientes et nos clients et en prenons dès aujourd’hui la responsabilité. Nous sommes plus qu’un assureur traditionnel. Avec nos solutions financières et assurancielles smart, que complètent une multitude de services innovants concernant l’habitat et la mobilité, c’est tout un univers de prestations de service que nous proposons. La loyauté, la fiabilité et la confiance sont, au quotidien, les éléments centraux de notre interaction avec nos parties prenantes En assurant les arrières financiers de nos clientes et nos clients nous leur donnons la possibilité de s’occuper de ce qui compte vraiment dans la vie et d’imaginer de quoi animer leur quotidien. En tant qu’entreprise européenne domiciliée à Bâle (Suisse) et ayant des filiales en Belgique, en Allemagne et au Luxembourg, Baloise agit depuis quelque 160 ans, avec actuellement 8’000 collaboratrices et collaborateurs. Au cours de l’exercice 2022, nous avons généré avec nos services un volume d’affaires d’environ 8,8 milliards de francs. L’action de la Baloise Holding SA (BALN) est cotée au SIX Swiss Exchange.

