Changement au sein du conseil d’administration de Baloise

20.10.2023 / 07:00 CET/CEST



Bâle, le 20 octobre 2023. Changement de personnel au sein du conseil d’administration de la Baloise Holding SA. Claudia Dill quitte l’organe de l’entreprise au 31 octobre 2023 pour exercer une fonction opérationnelle au sein de la direction d’une société de réassurance. Elle ne sera par conséquent pas rééligible lors de l’assemblée générale de 2024. En sa qualité de membre du conseil d’administration de Baloise, Claudia Dill a fourni de précieuses contributions au développement de l’entreprise pendant son mandat. Son expertise reconnue dans le domaine de la finance et de l’assurance ainsi que son engagement ont été très appréciés au sein du conseil d’administration. Le président du conseil d’administration, Thomas von Planta, lui adresse tous ses vœux pour son avenir: «Je tiens, au nom du conseil d’administration et au nom de Baloise, à remercier Claudia Dill de sa collaboration engagée et de ses réalisations au profit de notre entreprise. Sa personnalité et ses compétences techniques ont constitué un enrichissement pour le conseil et nous lui souhaitons un plein succès dans son nouveau défi professionnel.» Contact

Chez Baloise tout est centré sur l’avenir. Nous faisons en sorte que demain soit plus facile, plus sûr et plus insouciant pour nos clientes et nos clients et en prenons dès aujourd’hui la responsabilité. Nous sommes plus qu’un assureur traditionnel. Avec nos solutions financières et assurancielles smart, que complètent une multitude de services innovants concernant l’habitat et la mobilité, c’est tout un univers de prestations de service que nous proposons. La loyauté, la fiabilité et la confiance sont, au quotidien, les éléments centraux de notre interaction avec nos parties prenantes En assurant les arrières financiers de nos clientes et nos clients nous leur donnons la possibilité de s’occuper de ce qui compte vraiment dans la vie et d’imaginer de quoi animer leur quotidien. En tant qu’entreprise européenne domiciliée à Bâle (Suisse) et ayant des filiales en Belgique, en Allemagne et au Luxembourg, Baloise agit depuis quelque 160 ans, avec actuellement 8’000 collaboratrices et collaborateurs. Au cours de l’exercice 2022, nous avons généré avec nos services un volume d’affaires d’environ 8,8 milliards de francs. L’action de la Baloise Holding SA (BALN) est cotée au SIX Swiss Exchange.

