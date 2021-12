Changements au conseil d'administration de Bâloise Holding SA

Bâle, le 17 décembre 2021. Le conseil d'administration de Bâloise Holding SA subira lors de l'assemblée générale de 2022 des changements de composition. Après onze et dix années de fructueuse présence au conseil d'administration de Bâloise Holding SA, le docteur en droit Andreas Beerli et Thomas Pleines ne solliciteront pas le renouvellement de leur mandat lors de l'assemblée générale du 29 avril 2022. Le conseil d'administration a nominé aux deux sièges vacants la licenciée en économie HSG Claudia Dill ainsi que la doctoresse en sciences naturelles EPF Maya Bundt.

« J'exprime au nom du conseil d'administration à Andreas Beerli et Thomas Pleines mes cordiaux remerciements pour les longues années de précieux travail accompli au sein du conseil d'administration et de ses comités. Avec une expertise issue de plusieurs décennies d'activité dans l'industrie assurantielle ils ont profondément marqué la vie de l'entreprise et toujours fait preuve de mesure et de clairvoyance. Andreas Beerli a dirigé ces dernières années la vice-présidence ainsi que les comités d'audit et des risques. Thomas Pleines a surtout contribué au succès de la Baloise par son expérience de l'assurance et sa direction du comité des rémunérations. À ces deux collègues nous souhaitons pour l'avenir tout ce qu'il y a de meilleur, la Baloise les regrettera », a dit le président du conseil d'administration Thomas von Planta.

Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale ordinaire du 29 avril 2022 d'élire deux femmes dont l'expertise de l'assurance et des processus de changement numérique continuera de renforcer le conseil d'administration.

Claudia Dill a étudié la gestion d'entreprise à l'Université de St-Gall et possède un MBA de l'Université de Rochester/Bern. Elle est une spécialiste confirmée de la finance et de l'assurance ayant exercé des fonctions de controlling, d'audit et de gestion des risques à la Deutsche Bank, à la Commerzbank ainsi qu'au Credit Suisse. Elle a travaillé de 1999 à 2020 à Zurich Insurance Group, pour lequel elle a exercé des fonctions dirigeantes à Zurich, New York et Sao Paulo et, en dernier, comme membre de la direction du groupe, dans le rôle de Chief Executive Officer en charge de l'Amérique latine. Elle siège depuis 2021 au conseil d'administration de la banque finlandaise Nordea Bank Abp.

Maya Bundt est géoécologue et titulaire d'un doctorat en sciences environnementales de l'EPF de Zurich. Elle assume depuis 2003 diverses fonctions à la société de réassurance Swiss Re, dont elle a notamment dirigé le département Cyber & Digital Solutions, et exerce la fonction de Cyber Practice Leader ainsi que celle de présidente du Swiss Re Cyber Council. Avant son entrée à Swiss Re, elle était Management Consultant à Boston Consulting Group. Une fois élue au conseil d'administration de Bâloise Holding SA, elle mettra fin à l'activité opérationnelle qu'elle exerce dans l'industrie de la réassurance.

Maya Bundt siège au conseil d'administration d'APG SGA AG et de Valiant Bank AG.

« Les compétences de Claudia Dill et de Maya Bundt nous permettent de diversifier le conseil d'administration de la Baloise, ce dont nous nous félicitons. Madame Dill a une expérience du c?ur de métier assurantiel international et connaît donc à fond cette industrie. Madame Bundt possède une grande expertise de la numérisation et, surtout, de la cybersécurité. L'expertise des deux nominées sera d'une importance déterminante pour la prochaine phase stratégique 'Simply Safe: Season 2' de la Baloise », dit Thomas von Planta.



