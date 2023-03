Christine Theodorovics nommée CEO de Baloise au Luxembourg

Bâle, le 16 mars 2023. Romain Braas, actuel CEO de Baloise au Luxembourg, a décidé de prendre sa retraite au 30 septembre 2023. Christine Theodorovics (54 ans), binationale suisse et autrichienne lui succèdera et prendra ses fonctions au 1 er juin 2023.

«Au cours de ses 18 années au service de Baloise, Romain a contribué de manière déterminante au succès de l’entreprise. Sous sa direction pendant onze ans en qualité de CEO de Baloise au Luxembourg, nous sommes devenus le troisième assureur le plus important sur le marché luxembourgeois et nous nous sommes fait un nom sur la scène internationale», nous déclare Gert De Winter, CEO du groupe Baloise. «Au nom de la direction du groupe et de l’ensemble du Group Strategy Board, je remercie Romain se son formidable engagement pour Baloise et lui souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle phase de sa vie.»

Romain partira en retraite le 30 septembre 2023 et restera membre de la direction jusqu’à cette date afin d’assurer une transition harmonieuse. Son successeur sera Christine Theodorovics, qui rejoindra la Baloise le 1er juin 2023. Le Conseil d’Administration propose également que Christine reprenne les fonctions de Dirigeant agréée et d’Administrateur de Baloise Assurances et Baloise Vie Luxembourg. Cette reprise de fonction est soumise à l’approbation du Commissariat aux Assurances.

Christine dispose d’une vaste et remarquable expérience dans le secteur de la finance et de l’assurance, avec spécialisations dans la numérisation, la transformation stratégique et l’ESG. Après des études de sciences économiques à l’Université d'économie de Vienne, un troisième cycle universitaire au Collège d’Europe à Bruges et de premières expériences professionnelles dans le domaine de l’étude de marché pour Kantar Group et dans le service Management de la qualité du Credit Suisse, elle a débuté sa carrière dans l’assurance chez Swiss Life en qualité de Head of Operational Excellence. De 2011 à 2019, elle a occupé différentes fonctions de direction au sein du Zurich Insurance Group, en dernier lieu en tant que membre de la direction de Zurich Deutschland, avant de rejoindre le groupe AXA. Elle était Chief Strategy Officer, responsable du service Développement et Mise en œuvre de stratégies pour les marchés Italie, Allemagne et Belgique, chez AXA jusqu’en août 2022. Christine est membre du conseil de surveillance d’Athora Deutschland et de Hansard Global Plc. ainsi que membre du conseil de fondation de SOS Villages d’Enfants en Suisse. Elle a obtenu son doctorat en Angleterre, à l’Université de Gloucestershire.

«Nous sommes convaincus d’avoir trouvé avec Christine la candidate idéale pour le poste de CEO de Baloise au Luxembourg. Elle dispose d’une longue expérience dans l’industrie de l’assurance et apporte les qualités de leader et les valeurs nécessaires pour maîtriser les défis auxquels nous devons faire face dans un monde en perpétuelle mutation. Nous sommes heureux de travailler avec Christine pour construire sur les succès obtenus jusqu’ici et saisir les opportunités de faire de Baloise une entreprise encore plus orientée vers les clientes et les clients», nous déclare Gert De Winter.