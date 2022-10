Christophe Hamal promu CEO de Baloise en Belgique

« Je remercie Henk Janssen de l’extraordinaire énergie déployée ces 18 dernières années au service de Baloise. Sous six ans de conduite en sa qualité de CEO, Baloise a connu en Belgique un essor qu’elle doit notamment aux acquisitions de Fidea et du portefeuille non-vie d’Athora. Baloise figure aujourd’hui au top 4 des assureurs non-vie belges et le volume de son portefeuille fait d’elle un des piliers du groupe Baloise. Henk, qui a été un puissant moteur de ces développements, a intensifié les relations avec les courtiers et réussi, en dépit de la pandémie du coronavirus, à positionner Baloise en Belgique comme un partenaire solide pour ses parties prenantes. Nous lui souhaitons pour cette nouvelle étape de vie tout ce qu’il y a de meilleur », dit Gert De Winter, CEO du groupe.

Henk Janssen prendra sa retraite le 31 janvier 2023 et continuera de faire partie de la direction jusqu’à cette date. Son successeur est Christophe Hamal, qui est membre de la direction de Baloise en Belgique depuis le 1er mai 2022. Ce belgo-britannique de 44 ans assume dès à présent le rôle de CEO. Christophe a obtenu son Master of Science d’ingénierie économique à l’Université catholique de Louvain et détient par ailleurs un MBA de l’INSEAD. Jusqu'en avril 2022, il a été CEO de Buy Way Personal Finance, l’une des plus grandes fintechs de Belgique. De 2009 à 2017, il a travaillé en tant que Senior Principal pour Boston Consulting Group et, auparavant, trois années comme CFO de SIAT au Gabon. Sa carrière professionnelle a commencé en 2001 chez Roland Berger.

Gert De Winter ne cache pas sa satisfaction : « Christophe est quelqu’un d’inspirant et nous mettons ainsi Baloise en Belgique en bonnes mains. Il dispose de tous les outils ainsi que de l’expérience nécessaires pour poursuivre dans de bonnes conditions le chemin de notre stratégie Simply Safe et pour relever les défis qu’impliquent les nouveaux besoins de la clientèle, la transformation numérique, l’économie des données et l’agilité opérationnelle. »