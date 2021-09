Étude sur le déménagement 2020: comment la Suisse déménage

Basel, 28 septembre 2021. En Suisse, plus de 450 000 ménages, soit environ 10 pour cent de la population, déménagent chaque année. Qu'est-ce qui pousse les habitants de Suisse à quitter leur chez-soi pour s'installer dans un nouveau lieu? La société MOVU AG, une filiale de la Baloise, a de nouveau analysé le comportement de la population suisse en matière de déménagement. L'étude sur le déménagement 2020 qui en découle a été réalisée en coopération avec la Poste Suisse.

La Suisse est en mouvement permanent, en 2020, année marquée par le coronavirus, également. Selon les données de la Poste, quelque 451 884 ménages ont en effet déménagé l'année dernière, ce sont au total 701 664 personnes qui ont changé d'adresse. Mais tous les groupes d'âge ne sont pas prêts à déménager dans la même mesure. Près de la moitié des personnes qui déménagent ont entre 18 et 40 ans. L'envie de déménager des personnes vivant en Suisse diminue nettement après 40 ans.

Les Saint-Gallois particulièrement enclins à déménager L'analyse des activités de déménagement au sein des villes et des grandes communes est passionnante: en 2020, les villes de Saint-Gall, Winterthour et Fribourg ont présenté les flux de déménagements les plus importants. Toutes les grandes villes et communes ont observé plus de départs que d'arrivées en 2020. Les grandes villes telles que Winterthour, Saint-Gall et Coire ont enregistré le plus grand nombre de nouveaux arrivants en 2020. Malgré la tendance à quitter les villes, celles-ci restent encore très attrayantes pour le marché du déménagement. Les ménages d'une seule personne sont également souvent plus présents dans les villes que les ménages de plusieurs personnes.

Mars, le «mois de déménagement» préféré De manière générale, les gens déménagent tout au long de l'année. En 2020, la plupart des déménagements ont été déclarés aux mois de mars, juin, juillet et septembre, le mois de mars arrivant en tête avec 67 241 personnes ayant déménagé. Les mois où les déménagements fûrent le moins nombreux ont été février, mai et décembre. Avec 48 121 personnes, décembre est, en raison des jours fériés, le mois le moins apprécié pour déménager.

Les Suisses restent un «peuple de locataires» Selon les données collectées, la location reste la forme de logement la plus fréquente en Suisse. L'étude a ainsi montré que la part des logements en location après un déménagement augmente légèrement chez la génération des moins de 30 ans - probablement en raison du départ du domicile parental. Une tendance inverse se manifeste dans la classe d'âge moyen (30 à 49 ans). Ici, la part des logements en propriété augmente après le déménagement. Dans la classe d'âge la plus âgée (50+), la part de propriétaires et de locataires reste par contre à peu près la même avant et après le déménagement.

Le désir de logements plus grands La raison du déménagement la plus souvent mentionnée dans l'étude (31% des personnes interrogées) est l'augmentation de la taille du logement, 25% des personnes interrogées ont cité un changement de la situation familiale comme motif de déménagement et 16% le départ du domicile des parents.

Dans la classe d'âge entre 30 et 49 ans, le besoin d'un espace différent, c'est-à-dire d'un espace plus grand dans la plupart des cas, était une raison particulièrement déterminante. Les personnes interrogées de plus de 50 ans ont par contre répondu en majorité qu'elles voulaient un logement plus petit. Pour les personnes de moins de 30 ans, le motif décisif était principalement le départ du foyer parental, que ce soit en rapport avec la prise d'un emploi ou pour suivre des études ou une formation.

La jeune génération est la plus sereine Plus le jour du déménagement approche, plus le stress augmente en général, mais pas aussi fortement pour tous les groupes d'âge. 43 pour cent des personnes interrogées ont indiqué avoir trouvé le déménagement stressant. Il faut cependant noter que le niveau de stress des personnes interrogées de moins de 30 ans était légèrement inférieur à celui des générations plus âgées. Cela est peut-être dû au fait que nombre d'entre elles ont quitté le domicile des parents et étaient donc moins pressées par le temps et avaient sans doute également moins d'affaires à empaqueter.