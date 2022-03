La Baloise Suisse réalise dans un contexte tendu un exercice 2021 très solide

Bâle, le 10 mars 2022. La Baloise en Suisse a réalisé en 2021 un résultat opérationnel solide. Les dégâts considérables que les intempéries du siècle ont infligés durant l'été à l'ensemble de la Suisse se sont néanmoins fortement fait sentir. Une belle performance opérationnelle, des mesures de précaution choisies avec soin et des conclusions en légère hausse ont néanmoins permis à la Baloise Suisse de réaliser un très bon exercice 2021, se traduisant par un taux sinistres-coûts net d'un très bon 89.2% et une contribution au résultat avant impôts du groupe de 584.6 millions de CHF. L'expansion obtenue en Suisse a en outre conforté la croissance de la large gamme de prestations financières proposée par le binôme assurance et banque.

Banque** « Notre stratégie réunissant banque et assurance génère pour nos clientes et nos clients une plus-value que j'apprécie beaucoup et qui nous a à nouveau permis, cette année, d'accélérer notre croissance, dit Jürg Ritz, CEO de Baloise Bank.

Assurance* « Les intempéries du siècle qui ont balayé l'été dernier l'ensemble de la Suisse ont été pour l'industrie assurantielle une source de grandes difficultés, au nombre desquelles figure notamment l'accroissement massif de la charge de travail que chaque nouvel épisode météorologique a entraîné pour les collaboratrices et les collaborateurs du segment des sinistres. Bien que durement sollicités, nous nous sommes efforcés d'être rapides et efficaces pour nos clientes et nos clients. Je remercie de tout c?ur nos collaboratrices et nos collaborateurs de leur énorme effort et de la formidable performance qu'ils ont accomplie », a dit Michael Müller, CEO de la Baloise Suisse.

L'élan novateur de la Baloise Suisse en 2021

Comme les autres années, la Baloise a été en 2021 d'un rayonnement novateur convaincant, qui lui a valu dans la catégorie « Connected Insurance & Ecosystems » des Efma-Awards européens une deuxième place pour « Inshareance », un projet d'origine suisse. « Inshareance » est une solution d'assurance parfaitement adaptée aux modèles de partage, qui deviennent de plus en plus populaires. Les plateformes de partage permettent une utilisation des biens qui, étant partagée, implique des risques de dommages spécifiques. Pour couvrir ces risques, la Baloise a conçu « Inshareance », un produit modulaire pour plateformes de partage numériques basé sur des primes réduites et des contrats d'assurance établi en temps réel via l'API de la Baloise. Cette solution d'assurance a remporté en novembre une nouvelle deuxième place, celle du Prix de l'innovation de l'assurance suisse.

Avec son assistant vocal la Baloise optimise une fois de plus le dialogue client. Pour empêcher les attentes prolongées et les agaçants transferts d'interlocuteur en interlocuteur, elle mise pour son siège suisse sur un logiciel de reconnaissance de langue capable d'opérer la distinction entre l'allemand proprement dit et les dialectes alémaniques. Succédant à l'annonce de sinistre en ligne et au service de messagerie personnalisé, cela représente pour l'efficience et la satisfaction de l'interaction avec les clientes et les clients un gain aussi substantiel que bienvenu.

S'agissant de développer la relève, la Baloise Suisse innove également en matière de recrutement. Pour pourvoir en 2022 ses dix places d'apprentissage commercial, a été établi à son siège bâlois un concept de postulation novateur, invitant les candidates et candidats potentiels de dernière année de scolarité obligatoire à s'inscrire à une « Journée de postulation » devant permettre de faire connaissance dans des conditions conviviales.

Baloise Bank a pourvu son application de banking mobile de chatbots permettant de guider clientes et clients de processus de conclusion en processus de conclusion, de façon à permettre par exemple de prolonger via un chatbot une hypothèque fixe ou de placer de l'argent dans un fonds de prévoyance, ceci sans avoir à remplir de formulaire. En plus des canaux traditionnels est ainsi mis à la disposition des clientes et des clients un moyen numérique et intuitif de mener un processus à bon terme.

Le Baloise Swiss Property Fund (BSPF) a procédé en août à une augmentation de capital de 135 millions de CHF fort bien accueillie et donc pleinement souscrite. Le produit de l'augmentation de capital a permis d'acquérir et d'intégrer au fonds un portefeuille immobilier de 185 millions de CHF, grâce auquel la qualité et la diversification du portefeuille ont encore augmenté. Comme prévu depuis son lancement, le fonds a été coté le 1er novembre à la SIX Swiss Stock Exchange, où il a été accueilli avec empressement.



Les écosystèmes Home et Mobility

Le développement des écosystèmes Home et Mobility remporte en Suisse un grand succès. Pour ce qui est de l'écosystème Home, la Baloise a annoncé en juillet 2021 un partenariat stratégique avec la plateforme hypothécaire key4 d'UBS. Depuis lors, sont engagés dans un projet pilote suisse environ 180 conseillères et conseillers à la clientèle qui ont déjà conclu les premières hypothèques via key4. La Baloise maintiendra son activité de crédits et crée en complément de nouvelles possibilités de transmettre des hypothèques pour logement à usage personnel ou pour des immeubles de rendement à la plateforme key4.

En ce qui concerne l'écosystème Mobility, l'entreprise danoise d'autopartage peer-to-peer GoMore, dans laquelle la Baloise a investi des fonds, s'est étendue à la Suisse, si bien que les clientes et les clients de GoMore profiteront à l'avenir de sa protection d'assurance.

Avec Parcandi, la Baloise a en outre commercialisé son premier produit dérivé : Parcandi fait office d'intermédiaire entre demandeurs de places de parc et propriétaires de places de parc inoccupées, auxquels elle offre un moyen simple de mettre ces places en location. Fondée en juillet 2021 et domiciliée à Bâle, cette entreprise est déjà présente sur plusieurs sites du pays.



La Baloise Suisse, une entreprise durable

La Baloise Suisse a décroché la couronne de « Most Innovative Sustainability Insurer - Switzerland 2021 », un prix décerné par Capital Finance International, un magazine financier de tout premier ordre. Cette distinction récompense notamment les innovations et les partenariats de la Baloise, lesquels encouragent une société raisonnant à longue échéance ainsi qu'en termes de durabilité et infusent à la stratégie « Simply Safe » son esprit de création de valeur ainsi que la volonté de créer des valeurs profitant à tous les groupes d'intérêts. À quoi s'ajoute le fait qu'a été constitué l'an dernier, en vue de poursuivre le développement de l'aspect gouvernance de la durabilité, un organisme dévolu au marché suisse et chargé de définir et de coordonner des champs d'activité pertinents, de surveiller l'implémentation locale des efforts de durabilité et d'avoir des échanges transgroupes avec les organismes des entités nationales.