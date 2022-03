La Baloise applique une approche reporting globale

Depuis quelques années, les entreprises sont de plus en plus souvent confrontées à la question de la responsabilité qu'elles portent et de ce qui oriente leur activité. En même temps augmentent les exigences concernant la présentation des comptes et le reporting. Et pour donner à ses parties prenantes une vision plus claire de la valeur qu'elle crée, la Baloise publie maintenant, en plus de son rapport annuel, une rétrospective de son exercice.

Le but de cette rétrospective est de montrer, d'un point de vue intégré, la valeur que crée la Baloise. Il s'agit là d'un premier pas en direction d'une présentation globale de chiffres clés financiers et non financiers. En plus de la stratégie et du modèle d'affaires, cette rétrospective contient des informations détaillées sur la valeur générée durant l'exercice 2021 par la Baloise. Elle montre également quelles sont les effets économiques, sociaux et écologiques résultant des activités de la Baloise et répond en outre au besoin d'une vision globale de son modèle de création de valeur, tel qu'il s'applique aux six ressources de l'entreprise (investisseurs, collaboratrices et collaborateurs, clientes et clients, partenaires, environnement et société).

Le rapport annuel met, lui, l'accent sur le reporting réglementaire, rapport financier compris.