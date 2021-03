La Baloise élargit sa politique d'investissement durable

La Baloise atteint avec sa stratégie climatique et le lancement de l'approche propriété active deux objectifs importants de la mise en œuvre de sa stratégie d'investissement durable. En vigueur depuis le 1er février 2021, cette nouvelle stratégie climatique vise à réduire les risques liés au changement climatique et à les anticiper dans le portefeuille. Cette stratégie est constituée des volets « Exclusion », « Intégration ESG », « Engagement » et « Transparence ». En excluant d'investir dans certaines entreprises, la Baloise entend limiter les risques physiques ainsi que les risques de transformation. Outre les données sur l'environnement, la société et la gouvernance (ESG) la Baloise tient des informations détaillées sur le climat dans ses décisions d'investissement. En s'engageant également à rendre compte de sa stratégie climatique et de ses conséquences avec transparence, elle fournit par ailleurs une contribution importante à l'objectif de développement durable No 13 « Mesures de protection du climat ».

Entrée en vigueur le 1er mars 2021, l'approche propriété active encourage à avoir avec d'autres entreprises des échanges sur des questions spécifiques ainsi que sur le thème de la durabilité. Elle vise en outre à convaincre les directions d'entreprise de gérer consciemment les risques ESG et d'exploiter les opportunités offertes par ces secteurs. C'est ainsi que la Baloise entend procéder pour que les avoirs qu'elle a sous gestion aient un effet favorable sur l'environnement et la société. Pour rendre le thème de la durabilité plus transparent pour les investisseurs, seront en outre respectées les exigences que les instances de réglementation européennes ont énoncées dans le plan d'action de l'UE.

L'investissement durable : un principe important des activités de durabilité de la Baloise

Le développement durable et les prestations assurantielles et financières ont pour la Baloise des points communs essentiels, à savoir une action s'inscrivant dans la durée et une gestion responsable des risques et des ressources. En plus de garantir à long terme sa propre activité, la Baloise entend aussi remplir pleinement son rôle d'entreprise citoyenne. Depuis 2019, le modèle de création de valeur de la Baloise, qui sert de base à l'intégration du thème de la durabilité / ESG dans la stratégie commerciale de la Baloise, constitue un cadre essentiel pour parvenir à une création de valeur durable. La politique d'investissement durable de la Baloise constitue une pierre angulaire importante dans ce contexte. Membre de Swiss Sustainable Finance, la Baloise a en outre ratifié, en 2018, les principes d'investissement durable (Principles for Responsible Investment, PRI).

