La Baloise investit dans MOBIKO et élargit ainsi son écosystème Mobilité



09.02.2022 / 07:01



Bâle, 9 février 2022. Dans le cadre de son orientation stratégique «Simply Safe», la Baloise continue de développer son écosystème « Mobilité » et prend une participation dans MOBIKO. Cette entreprise munichoise propose aux employeurs une plateforme numérique leur permettant de gérer la mobilité de leurs collaborateurs et collaboratrices. Dans ce contexte, les collaborateurs des entreprises sont dotés d'un budget mobilité mensuel qu'ils peuvent utiliser avec flexibilité en fonction de leurs besoins. En investissant dans l'entreprise allemande MOBIKO, la Baloise enrichit son écosystème Mobilité d'un prestataire de services créateur de valeur pour les entreprises et leurs collaborateurs et collaboratrices. «Le concept de MOBIKO nous a convaincus car il peut changer durablement la mobilité des entreprises et de leur personnel. Le budget mobilité de MOBIKO permet aux employeurs de couvrir les besoins individuels de leurs collaborateurs et collaboratrices et de prendre en compte toutes les solutions de mobilité possibles. Cette flexibilité maximale, combinée avec des mesures d'incitation, génère un comportement en matière de mobilité nettement plus respectueux de l'environnement», nous déclare Patrick Wirth, responsable de l'unité Mobilité de la Baloise. MOBIKO propose aux entreprises un budget mobilité sous forme d'une solution full service numérique

MOBIKO - acronyme de Mobilitätskontingent (contingent de mobilité) - permet aux entreprises de gérer la mobilité de leurs collaborateurs et collaboratrices via un budget mobilité mensuel flexible. Les employeur(e)s disposent d'un outil numérique leur permettant de gérer la mobilité de leur personnel, de comptabiliser en conformité avec la législation fiscale et de favoriser un comportement durable en matière de mobilité. Les entreprises peuvent ainsi agir activement sur leurs émissions de CO 2 et réduire leurs coûts de mobilité. Avec MOBIKO, les collaborateurs et collaboratrices peuvent de leur côté utiliser tous les moyens de transport et services de mobilité disponibles dans le monde entier - et ce aussi bien pour aller travailler que pour leurs loisirs. Ils peuvent également utiliser divers types d'abonnement pour des voitures ou louer un vélo. Le décompte de frais s'effectue via une application. MOBIKO a été développé par la société Audi Business Innovation GmbH, qui a, conjointement avec le compagny builder de Munich mantro, fondé l'entreprise en février 2018 en tant que Sarl de droit allemand indépendante. «Nous sommes très heureux d'avoir, avec la Baloise et Startup Family Office, gagné deux nouveaux solides partenaires qui nous aident à élargir sensiblement notre écosystème. Ce nouveau capital nous permettra de renforcer notre équipe et de doubler nos effectifs pour atteindre une trentaine de collaborateurs et collaboratrices d'ici la fin de l'année. Nous continuerons également de développer notre technologie et d'accélérer notre redimensionnement», nous explique Nicola Büsse, cofondatrice et COO de MOBIKO Potentiel de synergie au sein de l'écosystème «Mobilité»

«Nous pensons que l'un des principaux atouts d'un écosystème réside dans les liens entre ses différents membres. Le modèle économique de MOBIKO propose d'intéressants points de rattachement, aussi bien pour nous en notre qualité d'assureur que pour les entreprises de notre portefeuille - en tant que canal de distribution ou qu'entreprise partenaire», affirme Patrick Wirth. aboDeinauto - également membre de l'écosystème Mobilité de la Baloise - propose ainsi, par exemple, avec un système d'abonnement pour voitures d'occasion, un produit permettant une utilisation flexible de la voiture et donc parfaitement adapté aux besoins des clientes et clients de MOBIKO. Par ailleurs, les entreprises clientes de MOBIKO disposent avec Parcandi, une spin-off de la Baloise, d'une plateforme leur permettant de louer avec flexibilité leur propre espace de stationnement. Contact

Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Bâle

Internet: www.baloise.com

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: tél.: +41 58 285 76 09

Investor Relations: tél.: +41 58 285 81 81

MOBIKO GmbH

Katja Hornung, Marketing Manager

Internet: www.mobiko.de

E-mail: katja.hornung@mobiko.de

Tél.: +49 (0) 151 67545469 Plus qu'une compagnie d'assurances traditionnelle, Baloise Group concentre ses activités sur les besoins changeants de la société en matière de sécurité et de prestations de service à l'ère numérique. Les quelque 7700 collaborateurs de la Baloise mettent ainsi l'accent sur les souhaits de leurs clients. Un service clientèle optimal tout comme des produits et services innovants font de Baloise Group le premier choix de tous ceux qui souhaitent tout simplement se sentir en sécurité. Situé au c?ur de l'Europe avec son siège à Bâle, Baloise Group agit en tant que fournisseur de solutions de prévention, de prévoyance, d'assistance et d'assurance. Ses principaux marchés sont la Suisse, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. En Suisse, Baloise Group et la Baloise Bank SoBa collaborent en tant que prestataire de services financiers ciblés en combinant assurance et banque. Depuis son centre de compétence au Luxembourg, la Baloise offre des produits de prévoyance innovants aux clients privés à l'échelle européenne. L'action de la Bâloise Holding SA est cotée dans le segment principal de la SIX Swiss Exchange.

