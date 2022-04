La Baloise partage son savoir-faire avec les créateurs et créatrices d'entreprise

Bâle, 7 avril 2022. Tout début est difficile, notamment lorsqu'il s'agit de créer une entreprise. Les créateurs et créatrices d'entreprise sont régulièrement confronté(e)s à différents problèmes et obstacles. Une jeune entreprise dispose rarement d'une expertise globale appropriée. Dans l'esprit de sa stratégie d'entreprise «Simply Safe», la Baloise a développé, dans le cadre de ses échanges avec les clients, une idée pour mettre le savoir-faire de ses experts à la disposition des créateurs et créatrices d'entreprise. Cette offre est ouverte à toutes les entreprises clientes de la Baloise ayant créé une entreprise au cours des trois dernières années.

La Baloise compte en Suisse quelque 4 000 collaborateurs et collaboratrices issu(e)s des disciplines les plus diverses: comptabilité, droit, technologies de l'information, développement commercial, ressources humaines ou marketing. En accord avec sa stratégie d'entreprise «Simply Safe», la Baloise voudrait faciliter la vie de ses clients et clientes. D'où est née l'idée de promouvoir les échanges entre ses collaborateurs/collaboratrices et ses clients/clientes: «Nous voulons de la sorte permettre aux créateurs et créatrices d'entreprise d'accéder le plus facilement possible à de précieuses connaissances qu'ils/elles ne pourraient autrement acquérir qu'avec difficulté», nous déclare Mathias Zingg, responsable Distribution & Marketing et membre du comité de direction de la Bâloise Suisse. Pour nos collaborateurs et collaboratrices, les échanges constituent une bonne occasion de se rapprocher des clients et clientes pour mieux comprendre leurs besoins et leurs problèmes.

Peu importe en l'occurrence qu'il s'agisse d'un échange comportant des conseils utiles concernant la stratégie des réseaux sociaux, la comptabilité des salaires, la protection des données ou l'optimisation des processus internes. À l'aide d'un formulaire, le client rédige une annonce pour la bourse de l'emploi interne de la Baloise: il spécifie pour quel domaine il souhaite une nouvelle perspective et la date idéale à laquelle cet échange pourrait avoir lieu. Si un expert est disponible en interne, il contactera directement le client pour l'assister pendant toute une journée - gratuitement et sans engagement.

«Avec cette offre, nous sommes heureux de pouvoir faciliter le lancement de nos clients et clientes vers l'indépendance et de leur faire bénéficier des compétences de nos collaborateurs et collaboratrices et de la culture unique en son genre de la Baloise», ajoute Mathias Zingg pour conclure.