La Baloise soutient l'étude de faisabilité « Svizra27 » en qualité de pionnière



14.12.2021 / 09:00



Bâle, le 14 décembre 2021. Considérant que l'avenir est d'ores et déjà en marche, la Baloise a foi en une Suisse solide, innovante, envisageant les temps à venir avec optimisme. L'exposition nationale Svizra27 partage cette foi en une Suisse qui gagne, que le public de la prochaine expo sera appelé à vivre sur un mode ludique. Présenté récemment, le projet gagnant va maintenant être converti en une étude de faisabilité notamment soutenue par une Baloise ayant qualité de pionnière. « Homme - Travail - Cohésion ». S'inscrivant dans cet esprit, Svizra27 incarne pour l'exposition nationale prévue en 2027 une option axée sur le nord-ouest de la Suisse. Svizra27 se veut un projet générationnel s'adressant toutes phases de vie confondues à la population suisse et se donnant pour thèmes la tradition, le renouveau ainsi que le courage et la foi en l'avenir. Vivant elle-même ces valeurs et voyant un bel avenir pour la Suisse, il allait de soi que la Baloise soutienne en sa qualité de pionnière l'étude de faisabilité qui sera réalisée en 2022 et 2023. « La Baloise est une entreprise d'assurance européenne ayant ses racines dans la Suisse du nord-ouest et Svizra27 le premier projet d'exposition nationale se donnant pour site les cinq cantons de celle-ci. Évidemment favorable à une région économiquement forte, l'assureur que nous sommes ne peut que se réjouir d'être associé à cet important projet», dit Thomas von Planta, président du conseil d'administration de Bâloise Holding SA. Le projet gagnant fera de Svizra27 un grand jeu expérimental. Dans le cadre de l'étude de faisabilité seront définis neufs sites, que se partageront les cinq cantons du nord-ouest du pays, à savoir Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Jura et Soleure. Le long de l'Aar, de la Birse, du Doubs, de la Limmat, du Rhin et de la Reuss naîtront en outre huit « capsules temporelles spatiales » où l'on débattra de ce que pourrait être demain le visage de la Suisse. « En tant qu'assureur nous sommes au c?ur même de la société et Simply Safe, notre stratégie d'entreprise, fait que nous suivons de très près les évolutions technologiques et sociales. En mettant l'accent sur l'homme, le travail et la cohésion, Svizra27 thématise des champs d'action centraux de la Baloise et nous apprécions beaucoup le fait que le partenariat avec Svizra27 nous permette d'agir dans ces dimensions à l'échelle de toute la Suisse et non seulement à celle des activités que nous déployons jour après jour auprès de nos clients », a dit Thomas von Planta en guise de conclusion. Autres informations Ce communiqué de presse sous baloise.com

