MCH: prévisites VIP d'Art Basel sur un marché aux prévisions optimistes

Bâle (awp/ats) - Art Basel a vécu son lever de rideau mardi avec les prévisites réservées aux VIP. La direction de la grande foire d'art bâloise s'attend à une nouvelle hausse de sa part de marché dans le secteur, deux ans après la pandémie.

Qu'ils se nomment Hauser & Wirth, Gagosian ou encore Zwirner & co., les grands groupes internationaux de commerce d'art sont tous de la partie. Ils ont déployé leurs programmes sur leurs stands. Et dès le premier jour, des œuvres de Louise Bourgeois, George Condo, mais aussi des classiques comme Klee et Alexander Calder ont généré des dizaines de millions de dollars de ventes.

Chez Hauser & Wirth par exemple, une araignée de la sculptrice Louise Bourgeois orne l'un des murs. Un an après que la galerie a cédé une de ses "congénères" pour 40 millions de francs suisses, un chiffre record, elle a vendu mardi celle-ci, un peu plus petite, pour 22,5 millions de francs suisses, la plus grosse vente de la journée.

La galerie new-yorkaise Skarstedt présente l'artiste George Condo. Ces dernières années, des oeuvres du peintre américain se sont vendues à des millions de francs suisses. Il en va de même des peintures de l'Allemand Georg Baselitz et de l'Américain Robert Rauschenberg, dont des oeuvres sont également présentes à Bâle.

Ruée des VIP sur les prévisites

Bref, la crainte de voir la nouvelle licence parisienne de la foire marcher sur les platebandes d'Art Basel semble infondée. La ruée des VIP sur les prévisites de la foire bâloise en témoigne. Leur affluence dépasse clairement celle de l'année dernière.

Le nouveau patron de la foire, Noah Horowitz, se dit très confiant à propos des perspectives de part de marché d'Art Basel. "Les foires d'art s'étaient à nouveau octroyé 35% en 2022 déjà. Les ventes des galeries vont sans doute accroître encore leurs parts dans cette première année entièrement affranchie de la pandémie", a-t-il confié à Keystone-ATS.

Ventes aux enchères ou en ligne en recul

Les foires peuvent désormais reprendre des parts de marché avec des oeuvres de première qualité, qu'elles avaient "perdues" dans le courant de la pandémie au profit des sociétés de vente aux enchères et de la vente en ligne, estime le chef d'Art Basel.

Après une année 2022 faste et aux nombreux records pour elles, les maisons de vente aux enchères présentent, en effet, un léger recul actuellement, selon la plateforme Artmarket. Quant aux ventes d'art en ligne, elles avaient déjà reculé l'an dernier de 17%, d'après UBS et le Global Art Market Report d'Art Basel.

Pour cette édition 2023, plusieurs galeries présentent des oeuvres liées à plusieurs expositions en cours dans les musées bâlois. La galerie bruxelloise Greta Meert montre des peintures de Shirley Jaffe, célébrée en ce moment au Kunstmuseum. Chez la new-yorkaise Van der Weghe, deux oeuvres de Basquiat sont présentées en vedette, alors même que huit toiles de l'artiste sont à voir à la Fondation Beyeler.

