Mise à jour de Baloise pour le nouveau rapport financier conformément aux IFRS 17/9

Bâle, le 29 juin 2023. Baloise annonce son passage aux nouvelles normes comptables IFRS 17 et 9 lors de la conférence téléphonique sur le marché des capitaux de ce jour. Cette adaptation modifie la présentation des activités d’assurance dans le bilan et le compte de résultat. Elle n’a aucun effet sur la forte solvabilité du groupe, sur les états financiers établis conformément à la législation locale ou sur les flux de liquidités. Le plus important en bref Valeur économique du bilan en hausse: «comprehensive equity» (fonds propres et contractual service margin, CSM) d’une valeur de 169 francs par action au 31.12.2022.



Le segment vie présente au 31.12.2022 des bénéfices futurs (CSM) d’environ 5,4 milliards de francs. Les bénéfices des contrats d’assurance se répartissent différemment dans le temps, ce qui se traduit par une plus grande stabilité des bénéfices annuels. L’EBIT du segment vie s’élève à 261 millions de francs pour l’exercice 2022.



L’EBIT du segment non-vie s’élève à 99 millions de francs pour 2022. Il est exceptionnellement grevé de 137 millions de francs en raison de consolidations des réserves dues à l’inflation et aux effets de la valeur temps de l’argent. La valeur ajustée, notamment de la consolidation des réserves, s’élève à 237 millions de francs pour 2022. Le taux sinistres-coûts ajusté s’élève à 91,6% pour l’exercice 2022.



Un changement de méthode d’établissement des comptes n’affecte en rien la valeur intrinsèque ou la rentabilité. Le compte de résultat enregistre cependant des effets exceptionnels et des effets d’adaptation. C’est la raison pour laquelle le bénéfice consolidé du groupe s’élève à 245 millions de francs pour l’année 2022. Corrigé des effets exceptionnels non récurrents dans le segment non-vie, le bénéfice s’élève à 343 millions de francs. Les composantes du résultat enregistrées dans les «autres éléments du résultat global» ou entrant dans la CSM ne seront désormais plus incluses dans le bénéfice.



Le changement de normes n’a aucun effet sur la forte solvabilité, 240% au 1.1.2023, ni sur l’établissement des comptes au niveau local, qui constituent la base de la génération de liquidités et des distributions de dividendes.



Nous envisageons de nouveau une forte génération de liquidités pour 2023. C’est la base pour poursuivre notre politique de dividendes attrayante et fiable. Valeur économique en hausseau bilan, soutenue par l’attente de bénéfices futurs d’un montant de 5,4 milliards de francs dans le segment vie Le bilan comporte le nouveau poste de la contractual service margin (CSM) . Ce nouveau poste s’élève à environ 5,4 milliards au 31.12.2022. Il indique les bénéfices attendus, mais non encore réalisés, dans le segment vie.



. Ce nouveau poste s’élève à environ 5,4 milliards au 31.12.2022. Il indique les bénéfices attendus, mais non encore réalisés, dans le segment vie. Les fonds propres s’élèvent à 3,4 milliards de francs au 31.12.2022. La comprehensive equity , qui représente la somme provenant des bénéfices futurs attendus dans le segment vie (CSM après impôts) et des fonds propres, s’élève à 7,7 milliards de francs.



s’élèvent à 3,4 milliards de francs au 31.12.2022. La , qui représente la somme provenant des bénéfices futurs attendus dans le segment vie (CSM après impôts) et des fonds propres, s’élève à 7,7 milliards de francs. La comprehensive equity correspond à une valeur par action d’environ 169 francs. Segment vie: CSM élevée, contributions au résultat plus faibles, mais plus stables à l’avenir Dans le secteur de l’assurance vie, l’introduction de la CSMau bilan entraîne une comptabilisation explicite du montant des bénéfices futurs. Ces bénéfices attendus s’élèvent à plus de 5,4 milliards de francs au 31.12.2022. Le résultat IFRS 4 du segment vie pour l’exercice 2022 a bénéficié de la forte augmentation des taux d’intérêt avec dissolutions de réserves d’un montant de 96 millions de francs. Cet effet sera tout d’abord enregistré dans la CSM puis ne sera transféré au bénéfice qu’au cours du temps via la dissolution de la CMS, c’est pourquoi il n’est plus inclus dans l’EBIT. Il faut par contre s’attendre à des contributions au bénéfice plus stables à l’avenir. L’EBIT du segment vie s’élève à 261 millions de franc pour l’exercice 2022 et est ainsi nettement meilleur que l’attente minimale de 200 millions de francs annoncée pour la contribution au bénéfice du segment vie. Segment non-vie: les effets exceptionnels résultant de reports entre le compte de résultat et les «autres éléments du résultat global» grèvent l’EBIT



Dans le secteur non-vie, le changement de méthode d’établissement des comptes entraîne des reports d’effets positifs du compte de résultat vers les «autres éléments du résultat global» (other comprehensive income). Ces reports ont pour conséquence une dégradation du compte de résultat et une amélioration du compte de résultat global: L’exercice 2022 a été grevé par des consolidations des réserves , en raison de l’inflation, d’un montant de 120 millions de francs. Avec IFRS 4, cet effet négatif a été compensé en grande partie par des dissolutions de réserves, dues aux taux d’intérêts, dans le secteur accidents et par d’autres dissolutions de réserves. Avec IFRS 17, les dissolutions de réserves dues aux taux d’intérêts ne sont plus enregistrées dans le compte de résultat, mais sont désormais affectées aux autres éléments du résultat global. Les dissolutions de réserves sont par ailleurs en partie traitées différemment et ne contribuent plus non plus à l’EBIT.



, en raison de l’inflation, d’un montant de 120 millions de francs. Avec IFRS 4, cet effet négatif a été compensé en grande partie par des dissolutions de réserves, dues aux taux d’intérêts, dans le secteur accidents et par d’autres dissolutions de réserves. Avec IFRS 17, les dissolutions de réserves dues aux taux d’intérêts ne sont plus enregistrées dans le compte de résultat, mais sont désormais affectées aux autres éléments du résultat global. Les dissolutions de réserves sont par ailleurs en partie traitées différemment et ne contribuent plus non plus à l’EBIT. L’exercice 2022 a bénéficié de ventes d’actions pour un montant de 76 millions de francs. Ceux-ci ne sont plus non plus enregistrés dans le bénéfice, mais dans les autres éléments du résultat global en ce qui concerne le secteur non-vie. L’année de transition 2022 a par ailleurs connu des effets exceptionnels négatifs qui se sont reporté des «autres éléments du résultat global»» dans le compte de résultat: Les variations de la valeur de marché des investissements à taux fixe étaient jusqu’alors généralement présentées dans les autres résultats. Pour certains investissements à taux fixe, elles sont désormais intégrées dans le compte de résultat et grèvent l’EBIT de 23 millions de francs en raison de la forte hausse des taux d’intérêts au cours de l’année dernière. Ces effets exceptionnels et effets d’adaptation grèvent l’EBIT non-vie déclaré pour l’exercice et entraînent une baisse du résultat à 99 millions de francs. Les effets exceptionnels spécifiques pour l’année 2022 s’élèvent à 137 millions de francs. En plus des consolidations des réserves dues à l’inflation et de la variation de la valeur de marché des investissements à taux fixe, ils englobent les effets positifs d’actualisation et autres. Corrigé des effets exceptionnels, le secteur non-vie enregistre un EBIT de 237 millions de francs pour l’exercice 2022.



Le taux sinistres-coûts s’établit à 92,9% pour l’exercice 2022. Corrigé des effets exceptionnels, cette valeur s’établit à 91,6%. Forte génération de liquidités et poursuite de la politique de dividendes attrayante Le bénéfice consolidé du groupe avec IFRS 17/9 s’élève au total à 245 millions de francs pour l’année 2022, ce bénéfice est grevé par des effets exceptionnels négatifs d’un montant de 137 millions de francs. Les composantes du résultat enregistrées dans les «autres éléments du résultat global» ou entrant dans la CSM ne seront désormais plus incluses dans le bénéfice. Nous nous basons de nouveau sur une forte génération de liquidités pour l’exercice 2023 et maintenons notre objectif de générer des liquidités pour un montant minimum de 2 milliards de francs d'ici 2025. C’est la base pour poursuivre notre politique de dividendes attrayante et fiable. Carsten Stolz, CFO de Baloise, commente le passage aux nouvelles normes comme suit: «Les nouvelles normes comptables modifient considérablement l’approche de notre bilan et de notre compte de résultat. Nous continuons de travailler sur l’application des normes afin de présenter une image économiquement représentative de Baloise avec IFRS 17/9.» Michael Müller, CEO désigné de Baloise, ajoute: «Avec “Simply Safe: Season 2”, nous disposons d’une stratégie ciblée basée sur les points forts de Baloise et nous travaillons à sa réalisation. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie, nous mettrons clairement l’accent sur l’excellence opérationnelle et l’optimisation de notre cœur de métier. Nous nous assurons ainsi que la génération de liquidités opérationnelles continuera de s’améliorer, parfaitement en accord avec notre politique de dividendes “up only”, qui reste, elle, inchangée.» Le premier rapport établi conformément aux nouvelles normes comptables sera publié à la clôture semestrielle, le 20 septembre 2023. Le premier rapport financier complet sera publié à la clôture annuelle, le 26 mars 2024. La conférence téléphonique aura lieu ce jour, le 29 juin 2023, à 10 heures 00, en langue anglaise. Les personnes intéressées peuvent composer le numéro suivant à partir de 09 heures 45 pour la séance de questions-réponses:

Switzerland / Europe: +41 (0) 58 310 50 00 United Kingdom: +44 (0) 207 107 06 13 United States: +1 (1) 631 570 56 13



Le webcast en direct peut se consulter ici le jour de la conférence. Compte de résultat IFRS 17/9

(restated, unaudited) En Mio CHF 30.06.2022 31.12.2022 31.12.2022 ajusté * EBIT non-vie 140 99 237 Taux sinistres-coûts 89,0% 92,9% 91,6% EBIT vie 146 261 EBIT Asset Mgmt & Bank 40 64 Autres activités & éliminations -28 -57 EBIT total 297 367 504 Frais de financement & impôts -84 -122 Bénéfice 214 245 343 * ajusté des effets exceptionnels en 2022, des consolidations de réserves et des effets dus aux taux d’intérêt sur les investissements à taux fixe Bilan IFRS 17/9

(restated, unaudited) En Mrd CHF 1.1.2022 31.12.2022 Fonds propres 4,2 3,4 Contractual service margin (CSM) 6,0 5,4 Comprehensive equity

(CSM après impôts + fonds propres) 9,0 7,7 Contact

