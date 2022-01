Baloise Holding AG / Mot-clé(s) : Autres

Présence réduite du CEO de la Baloise Gert De Winter



06.01.2022 / 07:00



Bâle, le 6 janvier 2022. Atteint d'un cancer, le CEO de Baloise Group Gert De Winter sera vraisemblablement contraint de réduire son activité jusqu'à l'été 2022, de façon à pouvoir se concentrer sur son traitement médical. Il n'en accompagnera pas moins, comme prévu, les thématiques stratégiques, dont, spécialement, le lancement du programme stratégique « Simply Safe: Season 2 ». Le pilotage des opérations journalières sera assuré par le CEO de la Baloise Suisse Michael Müller. Le Group CEO Gert De Winter a fait savoir aujourd'hui qu'un examen avait révélé chez lui une tumeur de l'?sophage nécessitant un traitement médical. Les traitements pré et post opératoires, tout comme l'intervention chirurgicale, ont un bon pronostic de guérison médicale. L'hospitalisation et la période de traitement et de rééducation contraindront vraisemblablement Gert de Winter à réduire sa présence jusqu'à l'été 2022, mais ne l'empêcheront pas de conduire comme à l'accoutumée les opérations stratégiques, alors que les affaires courantes seront temporairement prises en charge par le CEO de la Baloise Suisse Michael Müller. Ainsi sera assurée la continuité des projets en cours ainsi que, notamment, le passage à la phase stratégique « Simply Safe: Season 2 ». « Nous avons bon espoir de voir Gert reprendre pleinement ses fonctions d'ici quelques mois. La famille Baloise lui souhaite un rétablissement complet ainsi que beaucoup de force pour son traitement », dit le président du conseil d'administration Thomas von Planta. Contact

Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Bâle

Internet: www.baloise.com

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: tél.: +41 58 285 82 14

Investor Relations: tél.: +41 58 285 81 81 Plus qu'une compagnie d'assurances traditionnelle, Baloise Group concentre ses activités sur les besoins changeants de la société en matière de sécurité et de prestations de service à l'ère numérique. Les quelque 7700 collaborateurs de la Baloise mettent ainsi l'accent sur les souhaits de leurs clients. Un service clientèle optimal tout comme des produits et services innovants font de Baloise Group le premier choix de tous ceux qui souhaitent tout simplement se sentir en sécurité. Situé au c?ur de l'Europe avec son siège à Bâle, Baloise Group agit en tant que fournisseur de solutions de prévention, de prévoyance, d'assistance et d'assurance. Ses principaux marchés sont la Suisse, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. En Suisse, Baloise Group et la Baloise Bank SoBa collaborent en tant que prestataire de services financiers ciblés en combinant assurance et banque. Depuis son centre de compétence au Luxembourg, la Baloise offre des produits de prévoyance innovants aux clients privés à l'échelle européenne. L'action de la Bâloise Holding SA est cotée dans le segment principal de la SIX Swiss Exchange.

Fin du communiqué aux médias