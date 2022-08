Repli d'activité pour Baloise sur les six premiers mois

Zurich (awp) - L'assureur Baloise a vu ses résultats se replier au terme du premier semestre, autant au niveau des primes que de la rentabilité. La direction a malgré tout confirmé ses perspectives sur les prochaines années.

Le groupe bâlois a dégagé entre janvier et fin juin un volume d'affaires total en baisse de 7,5% sur un an à 5,44 milliards de francs suisses. Dans l'activité non-vie, les primes brutes ont reculé de 1,2% à 2,59 milliards et dans le segment vie de 6,8% à 2,07 milliards, a-t-il détaillé jeudi dans un communiqué.

La compagnie d'assurance rhénane est par contre parvenue à améliorer son ratio combiné, qui mesure le rapport entre les charges des sinistres et les frais généraux face aux primes, de 0,4 point à 91,9%, après une année 2021 particulièrement marquées par les intempéries.

Au premier semestre, le bénéfice net s'est replié de 4,9% à 285,6 millions.

Baloise a confirmé vouloir générer 2 milliards de liquidités d'ici 2025, dont 60% à 80% seront versées sous forme de dividende, et acquérir 1,5 million de nouveaux clients.

