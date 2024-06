Baloise Holding AG / Mot-clé(s) : Évaluation

S&P confirme les excellentes notations de Baloise



12.06.2024 / 07:00 CET/CEST



Bâle, le 12 juin 2024. L’agence de notation S&P Global Ratings (S&P) a confirmé la notation «A+» du groupe Baloise et une perspective stable. Cette nouvelle confirmation reflète la solidité financière du groupe Baloise. L’agence de notation S&P Global Ratings (S&P) a confirmé la notation «A+» du groupe Baloise, avec perspective stable. Cette évaluation se base pour la première fois sur le modèle de capitalisation mis à jour pour les compagnies d’assurance, en vigueur depuis novembre 2023. Sur la base des critères mis à jour également, S&P qualifie d’«excellent» la solidité du capital du groupe Baloise. S&P souligne dans son rapport de notation les très bonnes positions sur le marché, la remarquable performance technique ainsi que la capitalisation toujours élevée du groupe Baloise. Notations des entités classées par S&P au sein du groupe Baloise: Baloise Assurance SA (Suisse): « A+ » avec perspective stable

